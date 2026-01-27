कोहली ने खुद को बताया अरिजीत सिंह का सबसे बड़ा फैन, सिंगर के प्लेबैक सिंगिंग 'संन्यास' के बीच विराट का रिएक्शन वायरल
Virat Kohli On Arijit Singh: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का एलान कर दिया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर विराट कोहली का रिएक्शन तेजी से वायरल होने लगा.
बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने मंगलवार (27 जनवरी) को प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का एलान किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए संन्यास की जानकारी दी, जिससे फैंस को बड़ा धक्का लगा. अरिजीत के संन्यास पर दिग्गजों के रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) का रिएक्शन तेजी से वायरल होने लगा.
रिएक्शन में कोहली खुद को अरिजीत का सबसे बड़ा फैन बता रहे हैं. अरिजीत को भारत सहित पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है. तो आइए जानते हैं कि अरिजीत के संन्यास पर कोहली ने क्या कहा.
'मैं शायद अरिजीत सिंह का सबसे बड़ा फैन'
तो आपको बता दें कि कोहली का जो रिएक्शन वायरल हो रहा है, वह 2016 का है. किंग कोहली ने खुद को अरिजीत का सबसे बड़ा फैन बताते हुए एक्स पर लिखा था, "मैं शायद अरिजीत सिंह का सबसे बड़ा फैन हूं. उनकी प्रतिभा और भावपूर्ण आवाज ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। सच कहूं तो मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं."
I am probably one of the biggest fans of Arijit Singh. Mesmerised by his talent and soulful voice. I am short of words actually.— Virat Kohli (@imVkohli) January 24, 2016
अरिजीत सिंह ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा?
सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अरिजीत सिंह ने लिखा, "हेल्लो, सभी को हैप्पी न्यू ईयर. मुझे सालों से इतना प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया. मैं यह एलान करके खुश हूं कि मैं अब प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई भी असाइनमेंट नहीं लेने वाला हूं. मैं खत्म कर रहा हूं. यह बहुत शानदार सफर था."
View this post on Instagram
सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग से लिया संन्यास
बताते चलें कि अरिजीत ने सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लिया है. वह म्यूजिक बनाना बंद नहीं करेंगे. इसका मतलब यह है कि वह बाकी चीजों में भाग लेते रहेंगे जैसे कॉन्सर्ट करना या अपना खुद का म्यूजिक बनाना. यह फैंस के लिए अच्छी खबर भी है कि उन्होंने पूरी तरह से सिंगिंग को अलविदा नहीं कहा है.
