विराट कोहली के भाई ने किया झूठ का पर्दाफाश! नहीं मिली प्रॉपर्टी? गुस्से में विकास कोहली ने किया ये पोस्ट

Virat Kohli Brother Vikas Kohli Post: विराट कोहली इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज खेलने गए हैं. लेकिन इस बीच उनके बड़े भाई विकास कोहली का इंस्टाग्राम पर एक रिएक्शन सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 17 Oct 2025 07:32 PM (IST)
Virat Kohli Property In Grurugram: भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज खेलने गए हैं. भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के लिए दिल्ली से उड़ान भरी थी. विराट जो आईपीएल 2025 के बाद से अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा और बच्चों के साथ लंदन में रह रहे थे, वे दिल्ली आने के बाद अपनी गुरुग्राम वाली प्रॉपर्टी के लिए वजीराबाद तहसील गए थे.

विराट के ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले खबर सामने आई थी कि विराट ने अपनी गुरुग्राम वाली प्रॉपर्टी की जनरल पॉवर ऑफ एटॉर्नी (General Power of Attorney) अपने बड़े भाई विकास कोहली को दे दी है. इसी के साथ ही लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि अब विराट अपने परिवार के साथ पूरी तरह लंदन में ही रहेंगे. लेकिन इस बीच अब विकास कोहली का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

विराट के भाई ने कह दिया 'Misinformation'

विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली ने आज 17 अक्टूबर की सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर करते हुए अपनी बात रखी है. विकास कोहली ने लिखा कि इन दिनों जो ये फेक न्यूज चल रही है, मुझे ऐसी झूठी खबर देखकर कोई हैरानी नहीं है. विकास कोहली ने आगे लिखा कि 'कुछ लोग बहुत फ्री बैठे हैं और उनके पास ये सभी काम करने के लिए काफी समय है'. इसके आगे विकास ने लिखा 'आप लोगों के लिए गुड लक'.

विराट की प्रॉपर्टी से है कनेक्शन?

विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली के इस सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि वे किस बात को गलत ठहरा रहे हैं. लेकिन हाल ही में विराट की प्रॉपर्टी की जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी विकास कोहली को मिलने की बात सामने आई है. इसके साथ ही कोहली के पूरी तरह लंदन शिफ्ट होने की बात भी चर्चा में है. विराट कोहली की तरफ से इन सभी बातों को लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

Published at : 17 Oct 2025 07:32 PM (IST)
