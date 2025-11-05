हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVirat Kohli Birthday: 82 शतक, 27 हजार से ज्यादा रन, 3 ICC ट्रॉफी; BCCI ने इस खास अंदाज में मनाया विराट कोहली का बर्थडे

Virat Kohli Birthday: 82 शतक, 27 हजार से ज्यादा रन, 3 ICC ट्रॉफी; BCCI ने इस खास अंदाज में मनाया विराट कोहली का बर्थडे

BCCI Post On Virat Kohli Birthday: भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का 37वां जन्मदिन है. विराट के बर्थडे पर बीसीसीआई ने उनके शानदार क्रिकेटिंग करियर के बारे में पोस्ट किया है.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 05 Nov 2025 09:45 AM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli Hundreds In International Career: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का आज बुधवार, 5 नवंबर को अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं. विराट का नाम भारत ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है. विराट कोहली अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 550 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं. इस करियर में कोहली के नाम 82 शतक हैं. विराट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. वहीं कोहली से आगे दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम है. सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 100 शतक लगा चुके हैं.

विराट कोहली के 27,000 से ज्यादा रन

विराट कोहली के जन्मदिन पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से एक खास पोस्ट शेयर किया है, जिसमें विराट के क्रिकेटिंग करियर की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है. विराट अपने क्रिकेटिंग करियर में अब तक 553 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिसमें कोहली ने 27,673 रन बना लिए हैं. विराट कोहली ने इंटरनेशनल करियर में 82 शतक और 144 अर्धशतक लगाए हैं.

  • विराट कोहली ने क्रिकेट करियर में 123 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए हैं. विराट ने टेस्ट में 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में कोहली ने नाबाद 254 रनों की अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली है.
  • विराट वनडे इंटरनेशनल में 305 मैच खेल चुके हैं और अभी भी ODI खेल रहे हैं. विराट इन 305 मैचों में 14,255 रन बना चुके हैं, जिसमें 51 शतक और75 अर्धशतक शामिल हैं. वनडे में कोहली की औसत 57.71 की है. कोहली ने ODI में बेस्ट स्कोर 183 रन है.
  • विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल में 125 मैच खेले हैं, जिसमें 48.69 की औसत से 4,188 रन बनाए हैं. विराट ने भारत के लिए टी20 क्रिकेट में एक शतक और 38 अर्धशतक लगाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में कोहली का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 122 रन है.
  • विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल करियर में तीन ICC ट्रॉफी हैं. विराट आईसीसी मेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2011, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013, आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं.

टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास

विराट अब टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे में अभी भी कोहली की बल्लेबाजी जारी है. विराट ने जनवरी 2025 ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट सीरीज खेली और टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे से पहले 12 मई, 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. कोहली इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की विनिंग टीम का हिस्सा थे और इसके बाद विराट ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. विराट कोहली अभी भी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कोहली के बल्ले से 74 रनों की नाबाद पारी आई थी.

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 05 Nov 2025 09:45 AM (IST)
