विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम

Virat Kohli Batting Average In ODI: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने क्रिकेटिंग करियर में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. विराट टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. संयुक्त अरब अमीरात (USA) के एक बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. यूएसए के खिलाड़ी मिलिंद कुमार ने ODI में बेस्ट बैटिंग एवरेज हासिल कर लिया है. मिलिंद कुमार ने सिर्फ 21 पारियों में शानदार बल्लेबाजी के दम पर इस रिकॉर्ड लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है. यूएसए के इस बल्लेबाज ने रियान टेन डोशेट और विराट कोहली को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है.

ODI में बेस्ट बैटिंग एवरेज

मिलिंद कुमार भारत के ही खिलाड़ी हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में यूएसए के लिए खेलते हैं. मिलिंद डॉमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली और सिक्किम के लिए खेल चुके हैं. मिलिंद कुमार आईपीएल 2014 में दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा थे. अब मिलिंद ने वनडे इंटरनेशनल में एक मुकाम हासिल किया है. मिलिंद ने अपने ODI करियर में अब तक 22 मैच खेले हैं, जिसमें 21 पारियों में 1016 रन बना दिए हैं. इसी के साथ मिलिंद की वनडे में औसत 67.73 पहुंच गई है, जो कि ODIs में बेस्ट बैटिंग एवरेज है. मिलिंद ने अपने अब तक के करियर में बेस्ट 155 रनों की नाबाद पारी खेली है.

विराट कोहली को छोड़ा पीछे

मिलिंद कुमार शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और नीदरलैंड के प्लेयर रियान टेन डोशेट को पीछे छोड़ चुके हैं. रियान ने 33 मैचों की 32 पारियों में 67 की औसत से 1,541 रन बनाए हैं. रियान वनडे में बेस्ट बैटिंग एवरेज के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

विराट कोहली का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है. विराट ने अपने ODI करियर में अब तक 305 मैच खेले हैं, जिसमें 293 पारियों में 57.71 की औसत से 14,255 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस औसत को 300 से ज्यादा मैच खेलने के बाद भी बनाए रखा है. किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के इतने बड़े करियर में ये एवरेज हासिल करना बड़ी बात है.

