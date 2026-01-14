विराट कोहली एक बार फिर वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. आईसीसी ने आज अपनी ताजा रैंकिंग जारी कर दी है. रोहित शर्मा खिससकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल को भी 1 स्थान का फायदा हुआ है, वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

विराट कोहली बने नंबर-1 ओडीआई बल्लेबाज

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 93 रनों की शानदार पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 8 चौके लगाए थे, हालांकि वह अपने शतक से चूक गए थे लेकिन शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला था. अब दो दिन बाद उन्हें उस पारी का एक और बड़ा गिफ्ट मिला, वह आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 पर आ गए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 शतकों के बाद वह दूसरे स्थान पर पहुंचे थे.