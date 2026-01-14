विराट कोहली बने वनडे में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज, रोहित शर्मा से छीनी बादशाहत; ICC की तारा रैंकिंग कर देगी हैरान
ICC ODI Batsmen Ranking: विराट कोहली एक बार फिर वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा खिससकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. आईसीसी ने रैंकिंग अपडेट कर दी है.
विराट कोहली एक बार फिर वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. आईसीसी ने आज अपनी ताजा रैंकिंग जारी कर दी है. रोहित शर्मा खिससकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल को भी 1 स्थान का फायदा हुआ है, वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.
विराट कोहली बने नंबर-1 ओडीआई बल्लेबाज
विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 93 रनों की शानदार पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 8 चौके लगाए थे, हालांकि वह अपने शतक से चूक गए थे लेकिन शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला था. अब दो दिन बाद उन्हें उस पारी का एक और बड़ा गिफ्ट मिला, वह आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 पर आ गए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 शतकों के बाद वह दूसरे स्थान पर पहुंचे थे.
𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗢𝗡𝗘 👑— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
Congratulations to Virat Kohli - the Number One Batter in ICC Men's ODI Rankings 👏👏#TeamIndia | @imVkohli pic.twitter.com/yTWjSQlNb7
