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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली ने पूरे किए 15000 वनडे रन, तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड

विराट कोहली ने पूरे किए 15000 वनडे रन, तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, इसके बाद जब 58 के स्कोर पर थे तो चौका लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. उन्होंने अपने 15,000 वनडे रन पूरे किए.

Written By : शिवम |  Updated at : 27 Sep 2026 08:32 PM (IST)
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विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में अपने 15,000 वनडे रन पूरे कर लिए हैं. उन्होंने ये आंकड़ा वेस्टइंडीज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में खेले जा रहे पहले वनडे में छुआ. वह 15 हजार वनडे रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 Sep 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI IND Vs WI
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