विराट कोहली ने पूरे किए 15000 वनडे रन, तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड

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विराट कोहली ने पूरे किए 15000 वनडे रन, तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड
वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, इसके बाद जब 58 के स्कोर पर थे तो चौका लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. उन्होंने अपने 15,000 वनडे रन पूरे किए.
विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में अपने 15,000 वनडे रन पूरे कर लिए हैं. उन्होंने ये आंकड़ा वेस्टइंडीज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में खेले जा रहे पहले वनडे में छुआ. वह 15 हजार वनडे रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.
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