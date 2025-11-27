विराट कोहली गुरुवार को एमएस धोनी के घर पहुंचे. कोहली टीम इंडिया के साथ रांची में हैं, जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे खेला जाना है. कोहली को देखने के लिए धोनी के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हो कि विराट कोहली की कार रांची में स्थित धोनी के घर के अंदर जा रही है. उनकी कार के आगे और पीछे पुलिस की कार है. धोनी के घर के बाद कोहली को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस इकठ्ठा हुए. कोहली को देख फैंस उनकी फोटो लेने लगे.

VIRAT KOHLI GOING TO MS DHONI's HOME. 😍



- The meet up of GOAT's. pic.twitter.com/MPX27fhJ38 — Johns. (@CricCrazyJohns) November 27, 2025

विराट कोहली के प्रैक्टिस के वीडियो भी वायरल

विराट कोहली ने गुरुवार को रांची में रोहित शर्मा के साथ अभ्यास भी किया, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए. वीडियो में कोहली अच्छी लय में दिख रहे हैं, वह बड़े शॉट्स लगा रहे हैं. दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी बड़े हिट लगाते हुए दिख रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई पिछली सीरीज के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर थे. कोहली के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी, जो ऑस्ट्रेलिया में 3 में से 2 मैचों में 'डक' आउट हुए थे. हालांकि तीसरे मैच में उन्होंने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी.

View this post on Instagram A post shared by Shahbaz Nadeem (@shahbaz1208)

JSCA स्टेडियम में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 30 नवंबर को खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया पर वनडे सीरीज में बेहतर करने का दबाव होगा.