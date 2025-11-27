हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVirat Kohli at Dhoni House: रांची में अभ्यास के बाद MS Dhoni के घर 'डिनर' पर पहुंचे विराट कोहली, वीडियो हुआ वायरल

Virat Kohli at Dhoni House: रांची में अभ्यास के बाद MS Dhoni के घर 'डिनर' पर पहुंचे विराट कोहली, वीडियो हुआ वायरल

Virat Kohli at Dhoni House: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे (IND vs SA 1st ODI) के लिए विराट कोहली रांची में हैं. गुरुवार को अभ्यास के बाद वह एमएस धोनी के घर पहुंचे. उनका वीडियो वायरल हो रहा है.

By : शिवम | Updated at : 27 Nov 2025 11:14 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली गुरुवार को एमएस धोनी के घर पहुंचे. कोहली टीम इंडिया के साथ रांची में हैं, जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे खेला जाना है. कोहली को देखने के लिए धोनी के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हो कि विराट कोहली की कार रांची में स्थित धोनी के घर के अंदर जा रही है. उनकी कार के आगे और पीछे पुलिस की कार है. धोनी के घर के बाद कोहली को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस इकठ्ठा हुए. कोहली को देख फैंस उनकी फोटो लेने लगे.

विराट कोहली के प्रैक्टिस के वीडियो भी वायरल

विराट कोहली ने गुरुवार को रांची में रोहित शर्मा के साथ अभ्यास भी किया, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए. वीडियो में कोहली अच्छी लय में दिख रहे हैं, वह बड़े शॉट्स लगा रहे हैं. दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी बड़े हिट लगाते हुए दिख रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई पिछली सीरीज के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर थे. कोहली के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी, जो ऑस्ट्रेलिया में 3 में से 2 मैचों में 'डक' आउट हुए थे. हालांकि तीसरे मैच में उन्होंने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shahbaz Nadeem (@shahbaz1208)

JSCA स्टेडियम में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 30 नवंबर को खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया पर वनडे सीरीज में बेहतर करने का दबाव होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 27 Nov 2025 11:04 PM (IST)
Tags :
IND Vs SA 1st ODI India Vs South Africa 1st ODI JSCA Stadium Virat Kohli Viral Video VIRAT KOHLI MS DHONI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्लाइंड T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम से मिले PM मोदी, खिलाड़ियों को अपने हाथ से खिलाई मिठाई
ब्लाइंड T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम से मिले PM मोदी, खिलाड़ियों को अपने हाथ से खिलाई मिठाई
राजस्थान
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
बॉलीवुड
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत? जानें नेटवर्थ
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत?
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan News: Jaipur विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
Bihar Politics: सुशासन का 'बुलडोजर अध्याय' | Nitish Kumar | NDA | Samrat Chaudhary | CM Yogi
Hardik Rathi Case: सरकारी सिस्टम की हालत पर 'हार्दिक' दुख! |Haryana | Rohtak | Aman | ABP News
Sandeep Chaudhary: SIR में खोट... PDA पर चोट? विषलेश्कों का सटीक विश्लेषण | Congress | Bihar
Delhi Blast Case: PoK से आया था दिल्ली धमाके का ऑर्डर ! | Red Fort Blast | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्लाइंड T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम से मिले PM मोदी, खिलाड़ियों को अपने हाथ से खिलाई मिठाई
ब्लाइंड T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम से मिले PM मोदी, खिलाड़ियों को अपने हाथ से खिलाई मिठाई
राजस्थान
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
बॉलीवुड
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत? जानें नेटवर्थ
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत?
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
शिक्षा
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
जनरल नॉलेज
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget