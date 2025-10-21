भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही क्रिकेट सीरीज के बीच टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और शुभमन गिल ने अपने देशवासियों को ऑस्ट्रेलिया से दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. 20 अक्टूबर को रोशनी और खुशियों का त्योहार दिवाली मनाया गया है. टीम इंडिया इस समय अपने परिवार से दूर ऑस्ट्रेलिया में है, जहां वे तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रहे हैं और इसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज भी होगी.

विराट-गिल ने इस अंदाज में दीं शुभकामनाएं

दिवाली के अवसर पर टीम इंडिया के दो बड़े चेहरों, वनडे कप्तान शुभमन गिल और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया से ही देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. शुभमन गिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, “आप सभी को प्रकाश, हंसी और प्रेम से भरी दिवाली की शुभकामनाएं.”

वहीं विराट कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बड़े अक्षरों में ‘हैप्पी दिवाली’ लिखा हुआ पोस्ट शेयर किया. उस पोस्ट में उन्होंने फैंस को संदेश दिया, “रोशनी का यह पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और अपार खुशियां लेकर आए. आप सभी को हैप्पी दिवाली.”

ऑस्ट्रेलिया में पहला वनडे रहा भारत के लिए चुनौतीपूर्ण

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला वनडे 19 अक्टूबर को दिवाली से एक दिन पहले खेला गया. बारिश के कारण मैच 26 ओवर का हुआ और भारत ने 9 विकेट पर 136 रन बनाए. डीएलएस मैथड के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को 131 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने आसानी से पूरा कर लिया. ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया.

विराट कोहली की निराशाजनक वापसी

मार्च के बाद पहली बार विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी. हालांकि, उनके लिए पहला वनडे बेहद निराशाजनक साबित हुआ. कोहली इस मुकाबले में केवल 8 गेंदें खेलकर डक पर आउट हुए. यह उनकी ऑस्ट्रेलिया में पहली डक पर आउट होने वाली पारी रही.

आगला वनडे कब

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. टीम इंडिया इस मुकाबले में सुधार करके श्रृंखला को बराबरी पर लाने की कोशिश करेगी. वहीं दिवाली के मौके पर विराट और गिल का संदेश तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.