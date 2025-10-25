Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फिर साबित कर दिया है कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के 2 सबसे मजबूत स्तंभ हैं. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैच हार चुकी थी, सीरीज में 2-0 से पीछे थी लेकिन रोहित और कोहली ने सुनिश्चित किया कि भारत अच्छी यादों के साथ सीरीज का अंत करे. रोहित ने 121 रन और विराट कोहली 74 रन बनाकर नाबाद लौटे, दोनों ने टीम इंडिया की 9 विकेट से जीत सुनिश्चित की.

ऑस्ट्रेलियाई टूर से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य पर सवालिया निशान लगे थे. रोहित ने एडिलेड में 73 रन और अब सिडनी में नाबाद 121 रनों की पारी खेल उन सभी सवालों को विराम दे दिया है. दूसरी ओर विराट लगातार दो बार 'शून्य' पर आउट होने के बाद सिडनी में 74 रन बनाकर नाबाद लौटे. पिछली 10 वनडे पारियों में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, जिसे देख चीफ सेलेक्टर और हेड कोच भी उन्हें बाहर करने का विचार तक नहीं कर पाएंगे.

रोहित शर्मा का पिछली 10 पारियों में प्रदर्शन

पिछली 10 पारियों में रोहित शर्मा 502 रन बना चुके हैं. पिछले कुछ समय में उन्हें विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करते देखा गया है, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में वो 180 रन बना पाए, लेकिन ये रन उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे.

पिछली 10 वनडे पारियों में 2 शतक और दो हाफ-सेंचुरी भी लगाई हैं. बताते चलें कि रोहित अभी 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन (504) बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उनके बाद इस सूची में श्रेयस अय्यर (496) हैं. ये आंकड़े साबित करते हैं कि रोहित गजब की फॉर्म में चल रहे हैं और उन्हें टीम से बाहर करने का विचार भी फिलहाल गलत होगा.

विराट कोहली का पिछली 10 पारियों में प्रदर्शन

पिछली 10 वनडे पारियों में विराट कोहली ने 349 रन बनाए हैं और ये रन उन्होंने 43.6 के औसत से बनाए हैं. विराट कई पारियों में फ्लॉप भी रहे. जब कोई खिलाड़ी फ्लॉप रहने पर भी 43 के औसत से रन बना रहा हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी टीम में अहमियत क्या है. इस साल वनडे में उनके नाम एक शतक और तीन अर्धशतक हैं.

विराट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. उन्होंने 218 रन बनाए थे. चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय श्रेयस अय्यर (243) रहे थे. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 बार बिना खाता खोले आउट होने पर उनके संन्यास की अटकलों ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन सिडनी में आई 74 रनों की पारी से उन्होंने भी अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है.

