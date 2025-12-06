विराट कोहली का अंदाज बेहद निराला है, मैदान पर मस्ती करते रहते हैं. कभी डांस मूव्स, तो कभी किसी की एक्टिंग करते रहते हैं. कुछ ऐसा ही भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे मैच में हुआ. भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 270 रनों पर सिमट गई थी. इस मैच में क्विंटन डिकॉक ने 106 रनों की पारी खेली. दरअसल जब कुलदीप यादव ने कॉर्बिन बॉश को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को आठवां झटका दिया, तब विराट और कुलदीप ने कपल डांस किया.

कुलदीप यादव और विराट कोहली का दोस्ताना अंदाज में डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बॉश का विकेट लेने के बाद कुलदीप ने विराट का हाथ पकड़ा, फिर दोनों ने कपल डांस पर फैंस का दिल जीता. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा ODI मैच हास्यास्पद लम्हों से भरा रहा. टॉस जीतने के बाद केएल राहुल भी ऊर्जा से भर गए थे, क्योंकि 20 मैचों के बाद भारतीय टीम पहला टॉस जीती थी.

🔴 Virat Kohli + Kuldeep Yadav = Couple-dance celebration after the wicket!

Only Kohli can bring this energy 😂🔥#INDvsSA #ViratKohli #wicket pic.twitter.com/KnMnnwkyKP — Utkarsh Yadav (@utkarshyadav79) December 6, 2025

भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने चार-चार विकेट लिए. नतीजन दक्षिण अफ्रीकी टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 270 रनों पर सिमट गई. बताते चलें कि इस वनडे सीरीज में दोनों टीम एक-एक की बराबरी पर हैं और तीसरा मैच जीतने वाली टीम सीरीज की विजेता कहलाएगी.

दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए क्विंटन डिकॉक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, जिन्होंने तीसरे ODI मैच में 106 रनों की शतकीय पारी खेली. यह उनके वनडे करियर की 23वीं सेंचुरी रही, जिससे वो ODI में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में कुमार संगाकारा के साथ बराबरी पर आ गए हैं. वहीं यह भारत के खिलाफ वनडे में उनकी 7वीं सेंचुरी रही. भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक के मामले में सनथ जयसूर्या की बराबरी कर ली है.

