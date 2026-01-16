और रईस बन गए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, इस जगह खरीदी 37.86 करोड़ की जमीन

Virat Kohli Properties List: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपने प्रॉपर्टी कलेक्शन का विस्तार करने का निर्णय किया है. उन्होंने अलीबाग के रायगढ़ जिले के आवास बीच के नजदीक जिराद गांव में 5 एकड़ जमीन खरीदी है. विराट और अनुष्का पहले ही वोर्ली, मुंबई, गुड़गांव में एक बंगला और अलीबाग में पहले से एक विला के मालिक हैं.

सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने 13 जनवरी को 37.86 करोड़ रुपये में यह जमीन खरीदी. इसके अलावा उन्होंने लेन-देन पूरा करने के लिए 2.27 करोड़ रुपये की स्टैम्प ड्यूटी और 30 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी अदा की. यह पिछले चार साल के भीतर अलीबाग क्षेत्र में उनकी दूसरी जमीन है.

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स के अनुसार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का पहला प्लॉट 14,470 स्क्वायर मीटर और दूसरा 6,260 स्क्वायर मीटर में फैला है. यह कुल मिलाकर 21,010 स्क्वायर मीटर है.

कितने अमीर हैं विराट और अनुष्का?

खूब सारी संपत्ति के अलावा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कई व्यवसाय चलाते हैं, लक्जरी गाड़ियों और घड़ियों के मालिक हैं. साथ ही उन्होंने कई अलग-अलग क्षेत्रों के व्यवसायों में पैसा निवेश किया हुआ है.

एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार विराट कोहली, One8 और WROGN कंपनी के मालिक हैं. इसके अलावा उन्होंने रेज कॉफी, गैलेक्टस फनवेयर, हाइपराइस, स्पोर्ट्स कॉनवो समेत अन्य कंपनियों में निवेश कर रखा है. अनुष्का शर्मा की बात करें तो क्लोथिंग ब्रांड Nush की मालकिन हैं और उन्होंने भी कई जगह पैसा निवेश किया हुआ है.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 11 दिसंबर, 2017 को इटली में शादी रचाई थी. उनकी बेटी का नाम वामिका और बेटे का नाम अकाय है. आपको बताते चलें कि अनुष्का ने लंबे अरसे से किसी बड़ी फिल्म में काम नहीं किया है. वो आखिरी बार 2018 में शाहरुख खान की 'जीरो' फिल्म में दिखाई दी थीं.

