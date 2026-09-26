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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट14 छक्के 32 चौके, विराट कोहली ने ठोके 166, तिरुवनंतपुरम में मचाया था कोहराम

14 छक्के 32 चौके, विराट कोहली ने ठोके 166, तिरुवनंतपुरम में मचाया था कोहराम

भारत और वेस्टइंडीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इस मैदान पर आखिरी बार टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने 166 रन बना डाले थे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Sep 2026 01:34 PM (IST)
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वेस्टइंडीज टीम का भारत दौरा 27 सितंबर से शुरू हो रहा है. रविवार को भारत और वेस्टइंडीज का पहला वनडे तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर इतिहास में केवल 2 ही ODI मैच खेले गए हैं. इस मैदान पर आखिरी बार कोई वनडे मैच जनवरी 2023 में खेला गया था, जब टीम इंडिया ने श्रीलंका के विरुद्ध 390 रन का स्कोर खड़ा कर डाला था.

अकेले विराट कोहली ने ही उस मुकाबले में 166 रन की पारी खेली थी, उनके अलावा शुभमन गिल ने भी 2023 के उस मैच में शतक जड़ा था. आंकड़े बताते हैं कि यहां विदेशी टीम हमेशा पिछड़ी है, जबकि टीम इंडिया ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है. जब भारतीय टीम आखिरी बार कोई वनडे मैच खेलने तिरुवनंतपुरम गई थी, तब मुकाबले में चौके और छक्कों की बरसात हुई थी और भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से धो डाला था.

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विराट ने ठोके 166 रन

टीम इंडिया ने ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए उस मैच में पहले बल्लेबाजी की थी. रोहित शर्मा 49 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल और विराट कोहली ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजी लाइन-अप को तहस-नहस कर दिया था.

एक तरफ गिल ने 97 गेंद में 116 रन बनाए. वहीं विराट कोहली 110 गेंद में 166 रन बनाकर नाबाद लौटे थे. यह वनडे क्रिकेट में विराट का दूसरा व्यक्तिगत स्कोर है. श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले में विराट ने ऐसा कोहराम मचाया कि उन्होंने बाउंड्री से ही 100 रन बना डाले थे. उन्होंने 13 चौके और 8 छक्के लगाए.

32 चौके 14 छक्के

भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 390 रन बनाए. इस पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर 32 चौके लगाए और 14 गगनचुंबी छक्के भी लगाए थे. इनमें 8 सिक्स तो अकेले विराट कोहली ने ही लगा दिए थे. उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने नंबर-4 पर आकर 38 रनों का योगदान दिया था.

टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर 390 रन लगा दिए थे. श्रीलंकाई टीम 391 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई तो मोहम्मद सिराज ने विपक्षी बल्लेबाजी लाइन-अप को झकझोर कर रख दिया, उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 32 रन देकर 4 विकेट लिए. मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए. श्रीलंका की पूरी टीम महज 73 रनों पर सिमट गई थी. भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया और यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों की दूसरी सबसे बड़ी जीत भी है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Sep 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Thiruvananthapuram India Vs West Indies
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