IND vs SA Test Series: गुवाहाटी टेस्ट की हार से गुस्साए फैन्स ने भरे स्टेडियम कर दी ये हरकत, शांत खड़े रहे गंभीर फिर मोहम्मद सिराज ने जो किया वो हुआ वायरल
साउथ अफ्रीका से शर्मनाक क्लीन स्वीप के बाद गुवाहाटी में फैंस ने हेड कोच गौतम गंभीर के खिलाफ ‘हाय-हाय’ के नारे लगाए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
IND vs SA Test Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे दर्दनाक यादों में से एक बन चुकी है. यह सीरीज सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि ऐसी शिकस्त थी जिसने भारतीय फैंस को हिला कर रख दिया. साउथ अफ्रीका ने भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप किया. गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम 408 रन से हार गई, जो टेस्ट क्रिकेट में भारत की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार है.
गुवाहाटी में फूट पड़ा फैंस का गुस्सा
इतनी बड़ी हार के बाद गुवाहाटी के मैदान में माहौल गरमा गया. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि दर्शक स्टैंड से भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर के खिलाफ “हाय-हाय” के नारे लगा रहे थे. टीम इंडिया के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ भी मैदान में मौजूद थे, जिससे स्थिति और असहज हो गई.
Crowd shouting “Gautam Gambhir hay hay!” 😬— Rohan💫 (@rohann__45) November 26, 2025
Man this is peak embarrassment. 😭
pic.twitter.com/FfrS6B8vzD
सिराज ने जीता सबका दिल
इसी दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी का दिल जीत लिया. सिराज ने फैंस की ओर देखकर मुंह पर उंगली रखते हुए उन्हें चुप रहने का इशारा किया. उनका यह जेस्चर साफ बता रहा था कि वह अपने हेड कोच के साथ खड़े हैं. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और सिराज की हर तरफ तारीफ हो रही है.
गौतम गंभीर के कार्यकाल पर उठ रहे सवाल
गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद से टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड बहुत मजबूत नहीं रहा है. अब तक भारत ने गंभीर की कोचिंग में 19 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 7 जीते, 10 हारे और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे. लगातार हारों के बाद आलोचकों का कहना है कि टीम को नई रणनीति और मजबूत प्लानिंग की जरूरत है.
साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार के बाद गंभीर के कार्यकाल पर सवाल उठने लगे हैं. खासकर घरेलू मिट्टी पर क्लीन स्वीप मिलना भारतीय फैंस के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य रहा.
अब आगे क्या?
टीम इंडिया अब अपनी अगली टेस्ट सीरीज 2026 में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी. इससे पहले टीम मैनेजमेंट को अपनी खामियों को पहचानना होगा. चाहे बात बल्लेबाजी के ढहने की हो, गेंदबाजी में धार की कमी की हो या टीम संयोजन की.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL