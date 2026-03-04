हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटUS-Iran तनाव के बीच क्या नहीं होगा भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच, पढ़िए बड़ा अपडेट

US-Iran तनाव के बीच क्या नहीं होगा भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच, पढ़िए बड़ा अपडेट

US-Iran तनाव को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने भारत-इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पर खतरे का दावा किया, लेकिन जांच में सच कुछ और निकला. जानिए क्या सच में मैच रद्द होने वाला है या यह सिर्फ फेक न्यूज है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Mar 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. हालांकि मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका-ईरान तनाव और मध्य पूर्व की स्थिति के कारण यह मुकाबला रद्द या स्थगित हो सकता है. वीडियो में कहा गया है कि दुबई ट्रांजिट पर असर, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में दिक्कत और लॉजिस्टिक्स संकट की वजह से टूर्नामेंट प्रभावित हो सकता है.

वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि ईरान में बढ़ते युद्ध जैसे हालात के चलते एयरपोर्ट बंद हो सकते हैं और इससे टीमों की आवाजाही, ब्रॉडकास्टिंग और आयोजन पर असर पड़ सकता है. खास तौर पर भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल को लेकर आशंका जताई गई है कि मैच तय समय पर नहीं हो पाएगा.

क्या सच में मैच पर है संकट?

हालांकि अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस वीडियो को भ्रामक बताया गया है. टूर्नामेंट के आयोजन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सेमीफाइनल मुकाबले पर किसी तरह का खतरा नहीं है. मैच अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा. ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े एक सदस्य ने साफ कहा है कि लॉजिस्टिक्स और टीम मूवमेंट को लेकर कोई परेशानी नहीं है.  सभी व्यवस्थाएं पहले से तय प्लान के मुताबिक चल रही हैं. इसलिए फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है.

सोशल मीडिया पर अफवाहों से सावधान रहें

बड़े टूर्नामेंट के दौरान इस तरह की अफवाहें अक्सर फैलती हैं. खासकर जब कोई अंतरराष्ट्रीय तनाव या बड़ी वैश्विक घटना चर्चा में हो, तो उसे खेल से जोड़कर सनसनी फैलाने की कोशिश की जाती है. हालांकि फिलहाल ICC की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे यह लगे कि सेमीफाइनल पर असर पड़ेगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला लगातार तीसरे टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के रूप में खेला जा रहा है. पिछले टूर्नामेंट में भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल का रास्ता तय किया था. ऐसे में इस बार भी मुकाबला हाई-वोल्टेज रहने वाला है.

Published at : 04 Mar 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM IND VS ENG T20 World Cup 2026 VIRAL VIDEO US Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
US-Iran तनाव के बीच क्या नहीं होगा भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच, पढ़िए बड़ा अपडेट
US-Iran तनाव के बीच क्या नहीं होगा भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच, पढ़िए बड़ा अपडेट
क्रिकेट
भारतीय टीम के प्रैक्टिस टाइम में अचानक किया गया बदलाव, मचा हड़कंप, क्या ‘चंद्र ग्रहण’ है वजह
भारतीय टीम के प्रैक्टिस टाइम में अचानक किया गया बदलाव, मचा हड़कंप, क्या ‘चंद्र ग्रहण’ है वजह
क्रिकेट
IND vs ENG Weather Report: क्या भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन? महामुकाबले से पहले जानिए कैसा रहेगा मुंबई का मौसम
क्या भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन? महामुकाबले से पहले जानिए कैसा रहेगा मुंबई का मौसम
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका नहीं, पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड लिखेगा नया इतिहास, ये आंकड़े देख चकरा जाएगा सिर
दक्षिण अफ्रीका नहीं, पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड लिखेगा इतिहास, ये आंकड़े देख चकरा जाएगा सिर
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: यूट्यूबर सलीम पर हमले के दोनों आरोपी सगे भाई ढेर, दूसरे का भी पुलिस ने किया एनकाउंटर
गाजियाबाद: यूट्यूबर सलीम पर हमले के दोनों आरोपी सगे भाई ढेर, दूसरे का भी पुलिस ने किया एनकाउंटर
टेलीविजन
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
भारतीय टीम के प्रैक्टिस टाइम में अचानक किया गया बदलाव, मचा हड़कंप, क्या ‘चंद्र ग्रहण’ है वजह
भारतीय टीम के प्रैक्टिस टाइम में अचानक किया गया बदलाव, मचा हड़कंप, क्या ‘चंद्र ग्रहण’ है वजह
यूटिलिटी
दक्षिण पूर्व रेलवे ने रोकी इन ट्रेनों का रफ्तार, मई तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, देख लें लिस्ट
दक्षिण पूर्व रेलवे ने रोकी इन ट्रेनों का रफ्तार, मई तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, देख लें लिस्ट
ट्रेंडिंग
Video: होली पर हुड़दंगियों ने गाय को पिलाई बियर, वीडियो वायरल होते ही खौला इंटरनेट का खून, यूजर्स ने लगा दी क्लास
होली पर हुड़दंगियों ने गाय को पिलाई बियर, वीडियो वायरल होते ही खौला इंटरनेट का खून, यूजर्स ने लगा दी क्लास
ब्यूटी
Holi 2026 Beauty Guide: होली में ऐसे रखें स्किन और बालों का खास ख्याल, जानें जरूरी स्किन और हेयर केयर टिप्स
होली में ऐसे रखें स्किन और बालों का खास ख्याल, जानें जरूरी स्किन और हेयर केयर टिप्स
महाराष्ट्र
Mumbai News: यूएई से 164 महाराष्ट्रवासियों की वतन वापसी, बोले- 'एकनाथ शिंदे ने खुद फोन...'
मुंबई: UAE से 164 महाराष्ट्रवासी लौटे मुंबई, वतन वापसी कर बोले- 'एकनाथ शिंदे ने खुद फोन...'
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget