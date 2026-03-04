US-Iran तनाव के बीच क्या नहीं होगा भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच, पढ़िए बड़ा अपडेट

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. हालांकि मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका-ईरान तनाव और मध्य पूर्व की स्थिति के कारण यह मुकाबला रद्द या स्थगित हो सकता है. वीडियो में कहा गया है कि दुबई ट्रांजिट पर असर, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में दिक्कत और लॉजिस्टिक्स संकट की वजह से टूर्नामेंट प्रभावित हो सकता है.

वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि ईरान में बढ़ते युद्ध जैसे हालात के चलते एयरपोर्ट बंद हो सकते हैं और इससे टीमों की आवाजाही, ब्रॉडकास्टिंग और आयोजन पर असर पड़ सकता है. खास तौर पर भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल को लेकर आशंका जताई गई है कि मैच तय समय पर नहीं हो पाएगा.

क्या सच में मैच पर है संकट?

हालांकि अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस वीडियो को भ्रामक बताया गया है. टूर्नामेंट के आयोजन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सेमीफाइनल मुकाबले पर किसी तरह का खतरा नहीं है. मैच अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा. ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े एक सदस्य ने साफ कहा है कि लॉजिस्टिक्स और टीम मूवमेंट को लेकर कोई परेशानी नहीं है. सभी व्यवस्थाएं पहले से तय प्लान के मुताबिक चल रही हैं. इसलिए फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है.

सोशल मीडिया पर अफवाहों से सावधान रहें

बड़े टूर्नामेंट के दौरान इस तरह की अफवाहें अक्सर फैलती हैं. खासकर जब कोई अंतरराष्ट्रीय तनाव या बड़ी वैश्विक घटना चर्चा में हो, तो उसे खेल से जोड़कर सनसनी फैलाने की कोशिश की जाती है. हालांकि फिलहाल ICC की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे यह लगे कि सेमीफाइनल पर असर पड़ेगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला लगातार तीसरे टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के रूप में खेला जा रहा है. पिछले टूर्नामेंट में भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल का रास्ता तय किया था. ऐसे में इस बार भी मुकाबला हाई-वोल्टेज रहने वाला है.