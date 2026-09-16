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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवरुण चक्रवर्ती के रिप्लेसमेंट का एलान, पहली बार इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में मिला मौका

वरुण चक्रवर्ती के रिप्लेसमेंट का एलान, पहली बार इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में मिला मौका

Varun Chakaravarthy Replacement: वरुण चक्रवर्ती साइड स्ट्रेन के चलते टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं. BCCI ने 2026 एशियाई खेलों में उनके रिप्लेमेंट का एलान कर दिया है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 16 Sep 2026 11:13 PM (IST)
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BCCI ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया है. बुधवार (16 सितंबर) को बोर्ड ने एक रिलीज जारी कर रिप्लेसमेंट की जानकारी दी. साइड स्ट्रेन से जूझ रहे वरुण जापान के खिलाफ होने वाले इकलौते टी20 और एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले स्पिन ऑलराउंडर विप्रज निगम को पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है. 

विप्रज आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं. 2025 में डीसी से जुड़े ऑलराउंडर ने गेंदबाजी में विकेट लेने और बल्लेबाजी में तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाने की काबीलियत दिखाई है. इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसके चलते उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुले. 

नितीश कुमार रेड्डी एशियन गेम्स के स्क्वॉड से रिलीज 

तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को पहले 2026 एशियाई खेलों के लिए भारत की टी20 टीम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है. बोर्ड की रिलीज में बताया गया कि नितीश को एशियन गेम्स की टीम से रिलीज कर दिया गया. ऑलराउंडर को 27 सितंबर से होने वाली वनडे सीरीज के लिए जारी हुई टीम इंडिया का हिस्सा बनाया गया है. 

बता दें कि जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारत की क्रिकेट टीम का कप्तान श्रेयस अय्यर को ही रखा गया है. पिछले एशियाई खेलों के लिए बीसीसीआई ने 'बी' टीम भेजी थी, लेकिन इस बार टीम में मुख्य खिलाड़ियों को ही मौका दिया गया है. पिछले सीजन में क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता था. महिला टीम ने भी गोल्ड मेडल पर ही कब्जा किया था. 

यह भी पढ़ें: वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, खूंखार गेंदबाज को मिली जगह

2026 एशियाई खेलों के लिए टीम इंडिया का अपडेटेड स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, विप्रज निगम. 

 

यह भी पढ़ें: ऋषभ पंत कप्तान और सरफराज उपकप्तान, BCCI ने कर दिया 15 सदस्यीय टीम का एलान

Published at : 16 Sep 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Varun Chakaravarthy BCCI Vipraj Nigam Asian Games 2026
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