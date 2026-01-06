हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVijay Hazare Trophy LIVE Score: दिल्ली के खिलाफ रेलवे की हालत पस्त, चार विकेट गिरे

Vijay Hazare Trophy LIVE Score: दिल्ली के खिलाफ रेलवे की हालत पस्त, चार विकेट गिरे

Vijay Hazare Trophy LIVE Score: जयपुर में मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच मुकाबला है, जबकि दूसरे मैच में गोवा और पंजाब आमने-सामने हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Jan 2026 10:49 AM (IST)

LIVE

Key Events
Vijay Hazare Trophy Score LIVE Updates Shubman Gill Delhi Mumbai Punjab Virat Kohli 6 Cricket Match Today Latest Scorecard Vijay Hazare Trophy LIVE Score: दिल्ली के खिलाफ रेलवे की हालत पस्त, चार विकेट गिरे
Vijay Hazare Trophy LIVE Score
Source : Social Media

Background

Vijay Hazare Trophy LIVE Score: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के छठे राउंड के मुकाबले आज मंगलवार को खेला जा रहा है. हालांकि जयपुर में घना कोहरा छाए रहने के कारण दो अहम मुकाबलों की शुरुआत में देरी हुई, जिससे दर्शकों को भारत के स्टार खिलाड़ियों को मैदान पर देखने के लिए इंतजार करना पड़ा. जयपुर में मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच मुकाबला है, जबकि दूसरे मैच में गोवा और पंजाब आमने-सामने हैं.

जयपुर में कोहरे ने रोका खेल

सुबह से ही जयपुर में घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई. इसी कारण अंपायरों ने मुंबई बनाम हिमाचल प्रदेश और गोवा बनाम पंजाब मैचों की शुरुआत को टाल दिया. फैंस खास तौर पर भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को एक्शन में देखने के लिए उत्साहित हैं.

शुभमन गिल की वापसी पर नजर

भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल आज पंजाब की ओर से गोवा के खिलाफ खेलते नजर आ सकते हैं. वह पिछले मैच में फूड पॉइजनिंग के कारण सिक्किम के खिलाफ मुकाबला नहीं खेल पाए थे. अब पूरी तरह फिट गिल से टीम को मजबूत शुरुआत की उम्मीद है. वहीं, श्रेयस अय्यर भी मुंबई की कप्तानी करते हुए टूर्नामेंट के बाकी मुकाबलों में टीम की अगुवाई करेंगे.

दिल्ली के मैच में नहीं दिखेंगे विराट कोहली

इस बीच दिल्ली की टीम बेंगलुरु में रेलवे के खिलाफ मैदान में उतरी है, लेकिन इस मैच में विराट कोहली नजर नहीं आएंगे. दिल्ली के हेड कोच सरनदीप सिंह ने बताया कि विराट जल्द ही न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम से जुड़ेंगे. हालांकि, दिल्ली की ओर से तेज गेंदबाज हर्षित राणा और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत इस मुकाबले में खेल रहे हैं.

अन्य मुकाबलों में टॉस के फैसले

अन्य मैचों की बात करें तो रेलवे ने दिल्ली के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. असम ने चंडीगढ़ के खिलाफ बैटिंग चुनी, जबकि बड़ौदा ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया. वहीं, बंगाल ने हैदराबाद के खिलाफ गेंदबाजी से शुरुआत करने का फैसला किया.

विजय हजारे ट्रॉफी के इस चरण में जहां मौसम ने थोड़ी परेशानी जरूर खड़ी की, वहीं टीम संयोजन और स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी ने टूर्नामेंट का रोमांच बरकरार रखा है.

10:49 AM (IST)  •  06 Jan 2026

Vijay Hazare Trophy LIVE Score: अग्रवाल-पडिक्कल ने अर्धशतक लगाए

मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे कर लिए हैं. कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार खेल रहे हैं, जो पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं.

10:30 AM (IST)  •  06 Jan 2026

Vijay Hazare Trophy LIVE Score: कुछ मैचों में टॉस में देरी

जयपुर से खबर आ रही है कि शहर में खेले जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैचों के टॉस घने कोहरे के कारण स्थगित कर दिए गए हैं. इसका मतलब है कि मुंबई बनाम हिमाचल प्रदेश, गोवा बनाम पंजाब, सिक्किम बनाम उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बनाम महाराष्ट्र के मैच स्थगित कर दिए गए हैं. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को देखने के लिए फैन्स आज बेताब हैं.

Load More
Tags :
Vijay Hazare Trophy Shubman Gill Mumbai Punjab Virat Kohli DELHI
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Weather Update: कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी कम..हवाई यात्रा पर भी कोहरे का पड़ा असर
Yogi Cabinet Vistar: आज मंत्रियों संग योगी की बैठक..6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल
Agra News: बेटी ने पिता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप...शिकायत दर्ज | Bad Touch | Hindi News | Breaking
Somnath Temple: सोमनाथ मंदिर को लेकर एक बार फिर कटघरे में कांग्रेस...
Andhra Pradesh: Konaseema में ONGC के तेल कुए में आग का कहर, गांव में मचा हड़कंप | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
टेलीविजन
'पहले अपने घर और परिवार..' तलाक के बीच वायरल हुआ माही विज का ये वीडियो, सोशल मीडिया यूजर्स ने कह दी ऐसी बात
तलाक के बीच वायरल हुआ माही विज का ये वीडियो, सोशल मीडिया यूजर्स ने कह दी ऐसी बात
ट्रेंडिंग
डोरस्टेप से उड़ाया खाना, मिर्ची ने उतारा चोरी का भूत, अस्पताल पहुंचा मासूम, अब सामने आया चौंकाने वाला सच
डोरस्टेप से उड़ाया खाना, मिर्ची ने उतारा चोरी का भूत, अस्पताल पहुंचा मासूम, अब सामने आया चौंकाने वाला सच
हेल्थ
आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा
आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा
शिक्षा
किताबी दुनिया से कानूनी लड़ाई तक, दिल्ली दंगा केस में छात्र नेताओं की पढ़ाई पर नजर
किताबी दुनिया से कानूनी लड़ाई तक, दिल्ली दंगा केस में छात्र नेताओं की पढ़ाई पर नजर
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget