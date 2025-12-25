BCCI ने शेयर की रोहित और कोहली की सेंचुरी की वीडियो, सोशल मीडिया पर लोगों ने मारे ताने

भारत की सबसे बड़ी घरेलू वनडे प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत बड़े रोमांच के साथ हुई. पहले ही दिन 19 मुकाबले खेले गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली. दोनों ने शानदार शतक लगाए, मगर दुर्भाग्यवश फैंस इन ऐतिहासिक पारियों को लाइव नहीं देख सके. यही बात दर्शकों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बनी. जिसके बाद दर्शक बहुत बुरी तरह से सबसे अमीर बोर्ड को ट्रोल कर रहे हैं.

जयपुर में खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ महज 62 गेंदों में शतक जड़ा और 94 गेंदों पर नाबाद 155 रन बनाए. उनकी पारी में 18 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. दूसरी ओर बंगलूरू में दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंदों पर 133 रन की अहम पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों का यह प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में उनकी मजबूत मौजूदगी का साफ संकेत था.

𝗥𝗼𝗵𝗶𝘁 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮 𝗦𝗵𝗼𝘄 🍿



1⃣5⃣5⃣ runs

9⃣4⃣ balls

1⃣8⃣ fours

9⃣sixes



Rohit Sharma announced his return to the #VijayHazareTrophy in a grand fashion with a memorable knock against Sikkim 🔥@IDFCFIRSTBank | @ImRo45 pic.twitter.com/cuWMUenBou — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 24, 2025

BCCI ने जारी किए वीडियो

मैच खत्म होने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने रोहित और विराट की पारियों के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए. BCCI ने इसे फैंस के लिए खास तोहफा बताया, लेकिन यह तोहफा उल्टा भारी पड़ गया. वीडियो की क्वालिटी बेहद खराब थी, न तो सही एंगल थे और न ही साफ विजुअल्स. इस पर सभी क्रिकेट फैंस ने बोर्ड को बुरी तरह सुना डाला.

दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद बीसीसीआई की ओर से इतनी खराब गुणवत्ता वाले वीडियो साझा किए जाने पर फैंस भड़क उठे. सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को जमकर ट्रोल किया गया. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब इंटरनेशनल मैचों में हाई-क्वालिटी ब्रॉडकास्ट संभव है, तो घरेलू टूर्नामेंट में यह लापरवाही क्यों.

रो-को की रफ्तार के आगे सब धीमे

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही अपने करियर के अंतिम दौर में माने जा रहे हैं। दोनों टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब वनडे क्रिकेट ही उनका मुख्य फोकस है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद विराट ने पांच मैचों में तीन शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं, वहीं रोहित ने सात मैचों में दो शतक और तीन अर्धशतक जड़े हैं.