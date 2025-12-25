BCCI ने शेयर की रोहित और कोहली की सेंचुरी की वीडियो, सोशल मीडिया पर लोगों ने मारे ताने

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने शेयर की रोहित और कोहली की सेंचुरी की वीडियो, सोशल मीडिया पर लोगों ने मारे ताने

विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शतकीय पारियों से धमाकेदार शुरुआत की,लेकिन फैंस इसे लाइव नहीं देख सके. मैच के बाद BCCI द्वारा शेयर किए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

भारत की सबसे बड़ी घरेलू वनडे प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत बड़े रोमांच के साथ हुई. पहले ही दिन 19 मुकाबले खेले गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली. दोनों ने शानदार शतक लगाए, मगर दुर्भाग्यवश फैंस इन ऐतिहासिक पारियों को लाइव नहीं देख सके. यही बात दर्शकों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बनी. जिसके बाद दर्शक बहुत बुरी तरह से सबसे अमीर बोर्ड को ट्रोल कर रहे हैं.

जयपुर में खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ महज 62 गेंदों में शतक जड़ा और 94 गेंदों पर नाबाद 155 रन बनाए. उनकी पारी में 18 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. दूसरी ओर बंगलूरू में दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंदों पर 133 रन की अहम पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों का यह प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में उनकी मजबूत मौजूदगी का साफ संकेत था.

BCCI ने जारी किए वीडियो

मैच खत्म होने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने रोहित और विराट की पारियों के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए. BCCI ने इसे फैंस के लिए खास तोहफा बताया, लेकिन यह तोहफा उल्टा भारी पड़ गया. वीडियो की क्वालिटी बेहद खराब थी, न तो सही एंगल थे और न ही साफ विजुअल्स. इस पर सभी क्रिकेट फैंस ने बोर्ड को बुरी तरह सुना डाला.

दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद बीसीसीआई की ओर से इतनी खराब गुणवत्ता वाले वीडियो साझा किए जाने पर फैंस भड़क उठे. सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को जमकर ट्रोल किया गया. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब इंटरनेशनल मैचों में हाई-क्वालिटी ब्रॉडकास्ट संभव है, तो घरेलू टूर्नामेंट में यह लापरवाही क्यों.

रो-को की रफ्तार के आगे सब धीमे

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही अपने करियर के अंतिम दौर में माने जा रहे हैं। दोनों टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब वनडे क्रिकेट ही उनका मुख्य फोकस है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद विराट ने पांच मैचों में तीन शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं, वहीं रोहित ने सात मैचों में दो शतक और तीन अर्धशतक जड़े हैं.

Published at : 25 Dec 2025 11:36 AM (IST)
Vijay Hazare Trophy BCCI VIRAT KOHLI Rohit SHarma
विश्व
17 साल बाद ‘डार्क प्रिंस’ की वापसी, ढाका की सियासत में भूचाल, भारत के लिए उम्मीद या खतरे की घंटी?
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
इंडिया
Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
उत्तर भारत के कई इलाकों में छाया घना धुंध, कोहरे के चलते यातायात बुरी तरह हुआ प्रभावित
घर खरीदना हुआ आसान? 2025 में Real Estate Market में क्या-क्या बदला| Paisa Live
Atal Ji को 101 वीं जयंती पर राष्ट्रपति Draupadi Murmu और PM Modi समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
Kuldeep Senger को Delhi High Court से मिली जमानत !, धरने पर पीड़िता परिवार
Unnao Rape Case में पीड़िता ने ऑन कैमरा दी गवाही, बताया क्या हुआ था,Supreme Court का खटखटाएगी दरवाजा
विश्व
17 साल बाद ‘डार्क प्रिंस’ की वापसी, ढाका की सियासत में भूचाल, भारत के लिए उम्मीद या खतरे की घंटी?
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
इंडिया
Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
टेलीविजन
'किसी को सच नहीं पता था..'9 साल बाद शिल्पा शिंदे ने बताई 'भाबीजी घर पर हैं' छोड़ने की वजह
यूटिलिटी
न्यू ईयर पर घर को बनाना है बार तो खर्च करने होंगे इतने रुपये, गेस्ट के हिसाब से जानें खर्च
हेल्थ
एकदम ठीक है कोलेस्ट्रॉल, फिर भी कैसे आ सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से समझें
ट्रेंडिंग
ब्रिटेन और अमेरिका में शादी का नया ट्रेंड, डांस छोड़ गेमिंग का मजा, वेडिंग रिसेप्शन बन गया गेमिंग जोन
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
