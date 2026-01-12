Vijay Hazare Trophy Quarterfinals LIVE: सस्ते में आउट हुए रिंकू सिंह, 13 रन बनाकर प्रेरक मांकड का बने शिकार
Vijay Hazare Trophy Quarterfinals LIVE: कर्नाटक की बात करें तो मयंक अग्रवाल की कप्तानी में टीम काफी संतुलित नजर आ रही है.
LIVE
Background
Vijay Hazare Trophy Quarterfinals LIVE: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अब अपने सबसे अहम दौर में पहुंच चुकी है. ग्रुप स्टेज के मुकाबले खत्म होने के बाद सोमवार से नॉकआउट राउंड की शुरुआत हो गई है. क्वार्टर फाइनल के पहले दिन दो बड़े मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें घरेलू क्रिकेट की दिग्गज टीमें आमने-सामने हैं. बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर मुंबई का सामना कर्नाटक से हो रहा है, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश और सौराष्ट्र की टीमें भिड़ रही हैं.
मुंबई बनाम कर्नाटक: बड़ा मुकाबला
मुंबई और कर्नाटक दोनों ही भारतीय घरेलू क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती हैं. इस अहम मुकाबले में कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सिद्धेश लाड टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं, जबकि अंगकृष रघुवंशी और मुशीर खान जैसे दिग्गज भी टीम में शामिल हैं. कर्नाटक की बात करें तो मयंक अग्रवाल की कप्तानी में टीम काफी संतुलित नजर आ रही है. घरेलू हालात का फायदा कर्नाटक को मिल सकता है, जिससे यह मुकाबला और भी रोचक हो गया है.
दोनो टीमों की प्लेइंग 11
मुंबई: अंगक्रिश रघुवंशी, मुशीर खान, सिद्धेश लाड (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, सैराज पाटिल, सूर्यांश शेडगे, तनुष कोटियन, ईशान मुलचंदानी, मोहित अवस्थी, ओंकार तुकाराम तरमाले
कर्नाटक: मयंक अग्रवाल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर, स्मरण रविचंद्रन, कृष्णन श्रीजित (विकेटकीपर), अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल, विजयकुमार वैशाक, विद्याधर पाटिल, अभिलाष शेट्टी, विध्वथ कावेरीप्पा
यूपी बनाम सौराष्ट्र: जीत की लय बनाम अनुभव
दूसरे क्वार्टर फाइनल में सौराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी. उत्तर प्रदेश ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सभी मैच जीते थे, जिससे उनका आत्मविश्वास काफी ऊंचा है. कप्तान रिंकू सिंह की अगुवाई में यूपी की बल्लेबाजी मजबूत दिख रही है.
वहीं सौराष्ट्र ने अपने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में उनका अनुभव हमेशा काम आता है. चेतन सकारिया की मौजूदगी से गेंदबाजी आक्रमण मजबूत हुआ है, जबकि हरविक देसाई कप्तान और विकेटकीपर की दोहरी भूमिका निभा रहे हैं.
दोनो टीमों की प्लेइंग 11
उत्तर प्रदेश: अभिषेक गोस्वामी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), करण चौधरी, प्रशांत वीर, प्रियम गर्ग, रिंकू सिंह (कप्तान), ऋतुराज शर्मा, समीर रिजवी, विनीत पंवार, विप्रज निगम, जीशान अंसारी
सौराष्ट्र: हार्विक देसाई (कप्तान/विकेटकीपर), चिराग जानी, रुचित आहिर, विश्वराज जडेजा, प्रेरक मांकड़, सम्मर गज्जर, पार्श्वराज राणा, आदित्य जडेजा, धर्मेंद्रसिंह जडेजा, अंकुर पंवार, चेतन सकारिया
Vijay Hazare Trophy Quarterfinals LIVE: चेतन सकारिया को मिला दूसरा विकेट
विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे क्वार्टर फाइनल में चेतन सकारिया सौराष्ट्र के लिए कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. वो अब तक 2 विकेट ले चुके हैं. उन्होंने ऋतुराज शर्मा को 42 रन के स्कोर पर आउट कर अपना दूसरा विकेट लिया.
Karnataka vs Mumbai LIVE: एक या दो नहीं, मुंबई को लगे शुरुआत में ही तीन झटके
अब तक मुंबई के तीन विकेट गिर चुके हैं. अंगकृष 27 रन बनाकर, ईशान 32 रन तो वहीं मुशीर खान सिर्फ 9 रन बना पाए हैं. 16 ओवर के बाद टीम का स्कोर 3 विकेट पर 60 रन है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL