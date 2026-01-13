हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vijay Hazare Trophy 2025-26: देवदत्त पडिक्कल का ऐतिहासिक कारनामा, विजय हजारे ट्रॉफी में बनाया ये महारिकॉर्ड

विजय हजारे ट्रॉफी में देवदत्त पडिक्कल का बल्ला इतिहास लिख रहा है. पडिक्कल ने मुंबई के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में नाबाद 81 रन की पारी खेलकर 2 अलग-अलग सीजन में 700+ रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Jan 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में कर्नाटक के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल का शानदार फॉर्म लगातार जारी है. मुंबई के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने अपनी क्लास दिखाई और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया. दबाव वाले मैच में पडिक्कल ने नाबाद 81 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 11 चौके शामिल रहे. उनकी इस पारी के दम पर कर्नाटक ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली.

टूर्नामेंट में रचा ऐसा रिकॉर्ड, जो पहले कभी नहीं बना

इस पारी के साथ ही देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया. 25 वर्षीय इस बल्लेबाज ने मौजूदा सीजन में 8 मैचों में 721 रन बना लिए हैं. इससे पहले भी वह एक सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाने का कारनामा कर चुके हैं. अब उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के दो अलग-अलग सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, एन जगदीशन और करुण नायर जैसे नाम भले ही एक सीजन में यह आंकड़ा छू चुके हों, लेकिन यह उपलब्धि दो बार हासिल करना अब तक सिर्फ पडिक्कल के नाम है.

इस सीजन में शतकों की झड़ी

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में देवदत्त पडिक्कल का बल्ला पूरी तरह गरज रहा है. उन्होंने अब तक 4 शतक और 2 अर्धशतक जड़ दिए हैं. हर मैच में वह टीम को मजबूत शुरुआत दे रहे हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालते भी नजर आए हैं. यही वजह है कि कर्नाटक की जीत की कहानी में उनका नाम सबसे ऊपर है.

बारिश ने रोका मैच, लेकिन जीत नहीं

अगर मुकाबले की बात करें तो कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. मुंबई ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 254 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. जिसमें शम्स मुलानी के 86 रन सबसे अहम रहे. जवाब में कर्नाटक ने 33 ओवर में 1 विकेट पर 187 रन बना लिए थे. इसी दौरान बारिश आ गई और मैच रोकना पड़ा. बाद में वीजेडी मेथड के तहत कर्नाटक ने 55 रन से यह मैच अपने नाम कर लिया. पडिक्कल के अलावा करुण नायर ने भी नाबाद 74 रन की उपयोगी पारी खेली.

Published at : 13 Jan 2026 06:56 AM (IST)
