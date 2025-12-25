विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत रिकॉर्ड्स और तूफानी पारियों के साथ हुई है. पहले ही दिन बल्लेबाजों ने ऐसा रंग दिखाया कि घरेलू क्रिकेट अचानक सुर्खियों में आ गया. बिहार के युवा वैभव सूर्यवंशी और कप्तान सकीबुल गनी के बाद अब चर्चा का केंद्र बने हैं ईशान किशन. झारखंड की ओर से खेलते हुए ईशान किशन ने सिर्फ 33 गेंदों में शतक जड़कर यह साफ कर दिया कि वह टीम इंडिया में वापसी को हल्के में नहीं लेने वाले हैं.

कर्नाटक के सामने ईशान का कहर

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (बी ग्राउंड) पर कर्नाटक और झारखंड के बीच मुकाबला खेला गया. कर्नाटक इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन ईशान किशन के सामने उसके गेंदबाज बेबस नजर आए. ईशान छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया. उन्होंने महज 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद रफ्तार और तेज कर दी. 33 गेंदों में शतक पूरा करने के बाद भी ईशान रुके नहीं. उन्होंने कुल 39 गेंदों पर 125 रन जड़ दिए. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 14 गगनचुंबी छक्के निकले.

गेंदबाजों की जमकर ली खबर

ईशान किशन ने सबसे ज्यादा निशाना बनाया तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाक को. उनकी 11 गेंदों पर ही ईशान ने 40 रन बना डाले. इसके अलावा विद्याधर पाटिल के एक ओवर में 25 रन और अभिलाष शेट्टी के खिलाफ 24 रन जड़कर ईशान ने मैच का रुख पूरी तरह झारखंड की ओर मोड़ दिया.

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक की खास लिस्ट

ईशान किशन की यह पारी उन्हें भारत के सबसे तेज लिस्ट ए शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल करती है. इस लिस्ट में अब उनका नाम दूसरे नंबर पर है.

सकीबुल गनी- 32 गेंद में शतक ईशान किशन- 33 गेंदों में शतक अनमोलप्रीत सिंह- 35 गेंदों में शतक वैभव सूर्यवंशी- 36 गेंदों में शतक यूसुफ पठान- 40 गेंदों में शतक

दो साल बाद टीम इंडिया में वापसी

27 साल के ईशान किशन पिछले 2 साल से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है. उन्होंने 2023 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. हाल ही में उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में चुना गया है. विजय हजारे ट्रॉफी में यह उनका पहला मुकाबला था और उन्होंने इसे यादगार बना दिया. लिस्ट ए क्रिकेट में यह ईशान का सातवां शतक है. इससे पहले वह वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक भी जड़ चुके हैं.