Vijay Hazare Trophy Prize Money: विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली टीम को मिली बंपर प्राइज मनी, BCCI ने उपविजेता पर भी की धनवर्षा
Vijay Hazare Trophy 2026 Prize Money: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर अपना पहला खिताब जीता. जानिए चैंपियन बनने पर विदर्भ को कितना पैसा मिला.
विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीत लिया है. रविवार को हुए खिताबी मुकाबले में टीम ने सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए विदर्भ ने 8 विकेट पर 317 रन बनाए थे. के लिए अथर्व ताएदे ने शतक (128) लगाया, इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. लक्ष्य का पीछा करते हुए सौराष्ट्र 279 रनों पर ढेर हो गई. जानिए चैंपियन बनने पर विदर्भ को और रनर-अप सौराष्ट्र को कितनी इनामी राशि मिली.
साल 2023 में तत्कालीन बीसीसीआई सचिव जय शाह ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट की प्राइज मनी में इजाफा किया जा रहा है. किसी टूर्नामेंट में दुगनी तो किसी में तीन गुणा तक प्राइज मनी बढ़ाई गई. नए संसोधन के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में इनामी राशि 3 गुणा से भी ज्यादा बढ़ी.
विजय हजारे ट्रॉफी विनर की प्राइज मनी
2023 से पहले विजय हजारे ट्रॉफी की चैंपियन टीम को इनामी राशि के रूप में 30 लाख रुपये ही मिलते थे. इसमें 3 गुणा से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई. अब चैंपियन बनने पर टीम को 1 करोड़ रुपये इनामी राशि मिलती है. यानी विदर्भ को चैंपियन बनने पर इनामी राशि के रूप में 1 करोड़ मिले.
रनर-अप की प्राइज मनी
पहले विजय हजारे ट्रॉफी में रनर-अप टीम को 15 लाख रुपये ही मिलते थे. ये भी नए संसोधन के बाद 3 गुणा से ज्यादा बढ़ गया. सौराष्ट्र क्रिकेट टीम को रनर-अप बनने पर 50 लाख रुपये मिले हैं.
मैच में क्या कुछ हुआ
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल मैच में सौराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए विदर्भ की टीम ने 317 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज अथर्व ताएदे ने 118 गेंदों में 128 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 15 चौके लगाए. यश राठौड़ ने अर्धशतक (54) लगाया.
लक्ष्य का पीछा करते हुए सौराष्ट्र ने अपने 4 विकेट 112 रनों पर गंवा दिए थे, इसके बाद चिराग जानी और प्रेरक माकंड के बीच 93 रनों की साझेदारी हुई. तब सौराष्ट्र की उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर इस जोड़ी के टूटने के बाद स्थिति टीम के लिए खराब होती चली गई. सौराष्ट्र 279 रनों पर ऑलआउट हो गई.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL