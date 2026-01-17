विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में सौराष्ट्र की जीत के पीछे अगर किसी एक नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, तो वो हैं विश्वराज जडेजा. पंजाब के खिलाफ खेले गए इस अहम मुकाबले में जडेजा ने ऐसी पारी खेली, जिसने मैच का रुख अकेले ही पलट दिया. 292 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने नाबाद 165 रन बनाकर सौराष्ट्र को शानदार अंदाज में फाइनल में पहुंचा दिया.

सेमीफाइनल में दिखा विश्वराज जडेजा का असली क्लास

दाएं हाथ के ओपनर विश्वराज जडेजा ने शुरुआत से ही पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. कप्तान हार्विक देसाई के साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए 172 रनों की जबरदस्त साझेदारी की. देसाई के आउट होने के बाद भी जडेजा का रुख नहीं बदला. उन्होंने प्रेरक मांकड़ के साथ मिलकर एक और शतकीय साझेदारी निभाई और रनचेज को पूरी तरह एकतरफा बना दिया.

165 रन बनाने में उन्हें 127 गेंदें लगी. इस दौरान उनके बल्ले से 18 चौके और 3 शानदार छक्के निकले. खास बात यह रही कि उन्होंने पूरी पारी के दौरान बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की और खराब शॉट खेलने से बचते रहे. उनका स्ट्राइक रेट 129 से ऊपर रहा, जो बड़े मुकाबले में उनकी आक्रामक सोच को दिखाता है.

एक मौके पर बच गए, फिर नहीं रुके

पारी के दौरान 120 रन के स्कोर पर विश्वराज जडेजा को जीवनदान जरूर मिला, जब डीप में उनका कैच छूट गया. हालांकि इसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की. इसके उलट, उन्होंने अपने खेल में और धार ला दी. पंजाब के गेंदबाज लगातार लाइन-लेंथ बदलते रहे, लेकिन जडेजा हर गेंद का जवाब देते नजर आए.

पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म

यह पारी सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है. मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में विश्वराज जडेजा के नाम 9 मैचों में 500 से ज्यादा रन दर्ज हैं. उनके नाम इस सीजन तीन शतक हैं और औसत 67 के करीब है. इससे पहले भी उन्होंने गुजरात, दिल्ली और सर्विसेज के खिलाफ अहम पारियां खेलकर खुद को भरोसेमंद बल्लेबाज साबित किया है.

अब नजरें फाइनल पर

इस जीत के साथ सौराष्ट्र 2022-23 के बाद पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है. 18 जनवरी को फाइनल में उसका सामना विदर्भ से होगा. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि विश्वराज जडेजा एक बार फिर टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे.