हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVijay Hazare Trophy: कौन हैं विश्वराज जडेजा? सेमीफाइनल में 165 रन ठोककर बने सौराष्ट्र की जीत के हीरो

Vijay Hazare Trophy: कौन हैं विश्वराज जडेजा? सेमीफाइनल में 165 रन ठोककर बने सौराष्ट्र की जीत के हीरो

विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में विश्वराज जडेजा ने पंजाब के खिलाफ 165 रन की नाबाद पारी खेलकर सौराष्ट्र को फाइनल में पहुंचा दिया.इस शानदार पारी में उन्होंने आक्रामकता और संयम का बेहतरीन संतुलन दिखाया

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Jan 2026 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में सौराष्ट्र की जीत के पीछे अगर किसी एक नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, तो वो हैं विश्वराज जडेजा. पंजाब के खिलाफ खेले गए इस अहम मुकाबले में जडेजा ने ऐसी पारी खेली, जिसने मैच का रुख अकेले ही पलट दिया. 292 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने नाबाद 165 रन बनाकर सौराष्ट्र को शानदार अंदाज में फाइनल में पहुंचा दिया.

सेमीफाइनल में दिखा विश्वराज जडेजा का असली क्लास

दाएं हाथ के ओपनर विश्वराज जडेजा ने शुरुआत से ही पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. कप्तान हार्विक देसाई के साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए 172 रनों की जबरदस्त साझेदारी की. देसाई के आउट होने के बाद भी जडेजा का रुख नहीं बदला. उन्होंने प्रेरक मांकड़ के साथ मिलकर एक और शतकीय साझेदारी निभाई और रनचेज को पूरी तरह एकतरफा बना दिया.

165 रन बनाने में उन्हें 127 गेंदें लगी. इस दौरान उनके बल्ले से 18 चौके और 3 शानदार छक्के निकले. खास बात यह रही कि उन्होंने पूरी पारी के दौरान बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की और खराब शॉट खेलने से बचते रहे. उनका स्ट्राइक रेट 129 से ऊपर रहा, जो बड़े मुकाबले में उनकी आक्रामक सोच को दिखाता है.

एक मौके पर बच गए, फिर नहीं रुके

पारी के दौरान 120 रन के स्कोर पर विश्वराज जडेजा को जीवनदान जरूर मिला, जब डीप में उनका कैच छूट गया. हालांकि इसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की. इसके उलट, उन्होंने अपने खेल में और धार ला दी. पंजाब के गेंदबाज लगातार लाइन-लेंथ बदलते रहे, लेकिन जडेजा हर गेंद का जवाब देते नजर आए.

पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म

यह पारी सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है. मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में विश्वराज जडेजा के नाम 9 मैचों में 500 से ज्यादा रन दर्ज हैं. उनके नाम इस सीजन तीन शतक हैं और औसत 67 के करीब है. इससे पहले भी उन्होंने गुजरात, दिल्ली और सर्विसेज के खिलाफ अहम पारियां खेलकर खुद को भरोसेमंद बल्लेबाज साबित किया है.

अब नजरें फाइनल पर

इस जीत के साथ सौराष्ट्र 2022-23 के बाद पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है. 18 जनवरी को फाइनल में उसका सामना विदर्भ से होगा. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि विश्वराज जडेजा एक बार फिर टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे.

Published at : 17 Jan 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy Saurashtra Vs Punjab Vishvaraj Jadeja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर नेवी वाला देश होगा भारत, ब्रिटेन को छोड़ देगा पीछे, जानें 15 साल बाद पहले नंबर पर अमेरिका होगा या चीन?
दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर होगी इंडियन नेवी, ब्रिटेन छूटेगा पीछे, जानें 15 साल बाद पहले नंबर पर US होगा या चीन?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट
क्रिकेट
RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
साउथ सिनेमा
The Raja Saab BO Day 8: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026
Sansani:पटना में हैवानियत की हॉरर पिक्चर ! | Crime News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | National Capital | delhi | ABP News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | delhi | ABP News
Chitra Tripathi: ठाकरेशाही का पतन... इनसाइड फैक्ट्स जो चौंकाने वाले | BMC Election Results
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर नेवी वाला देश होगा भारत, ब्रिटेन को छोड़ देगा पीछे, जानें 15 साल बाद पहले नंबर पर अमेरिका होगा या चीन?
दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर होगी इंडियन नेवी, ब्रिटेन छूटेगा पीछे, जानें 15 साल बाद पहले नंबर पर US होगा या चीन?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट
क्रिकेट
RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
साउथ सिनेमा
The Raja Saab BO Day 8: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
बिजनेस
खुशखबरी: वैश्विक तनाव और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के बीच आयी ये राहत की खबर
खुशखबरी: वैश्विक तनाव और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के बीच आयी ये राहत की खबर
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
हेल्थ
Heart Attack After Stent: स्टेंट डलवाने के बाद भी क्यों ब्लॉक हो जाती हैं दिल की नसें? डॉक्टर से समझें
स्टेंट डलवाने के बाद भी क्यों ब्लॉक हो जाती हैं दिल की नसें? डॉक्टर से समझें
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget