विराट-रोहित को भूल जाएंगे, विजय हजारे ट्रॉफी में इस बल्लेबाज की तूती बोल रही, 153 का है औसत
Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण में विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन की खूब चर्चा हुई. टूर्नामेंट में ध्रुव जुरेल का भी बल्ला खूब बोल रहा है.
विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण में विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर खूब चर्चा हुई, रोहित ने पहले मैच में 135 रन बनाए. कोहली ने पहले मैच में शतक और दूसरे में अर्धशतकीय पारी खेली. खबर है कि कोहली एक और मैच खेल सकते हैं. यहां हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए खेल रहे ध्रुव जुरेल की, इनका बल्ला भी टूर्नामेंट में अभी तक खूब चला है.
ध्रुव जुरेल उत्तर प्रदेश के लिए खेल रहे हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज ने आज टीम के तीसरे मैच में 160 रनों की शानदार पारी खेली. 101 गेंदों में खेली इस पारी में ध्रुव ने 8 छक्के और 15 चौके लगाए. जुरेल की धांसू पारी के सहारे यूपी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 369 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जवाब में बड़ौदा टीम 315 रनों पर ऑल-आउट हुई. यूपी ने 54 रनों से मैच जीता.
VHT 2025-26 में ध्रुव जुरेल
24 वर्षीय ध्रुव जुरेल विजय हजारे ट्रॉफी में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. जुरेल ने हैदराबाद के खिलाफ पहले मैच में 80 रन बनाए थे. चंडीगढ़ के खिलाफ दूसरे मुकाबले में जुरेल ने 67 रनों की पारी खेली थी. तीसरे मैच में उन्होंने इस संस्करण का पहला शतक लगाया. 3 मैचों में वह 307 रन बना चुके हैं. जुरेल ने अभी तक टूर्नामेंट में 12 छक्के, 30 चौके लगाए हैं.
टॉप रन स्कोरर
विदर्भ टीम के बल्लेबाज अमन रवींद्र मोखड़े अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 3 पारियों में 331 रन बनाए हैं, उनका सर्वाधिक स्कोर 139 का है. अमन अभी तक 2 शतक और 1 अर्धशतक लगा चुके हैं.
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में टॉप-10 रन स्कोरर
- अमन मोखड़े (विदर्भ)- 331
- ध्रुव जुरेल (उत्तर प्रदेश)- 307
- देवदत्त पडिक्कल (कर्नाटक)- 293
- पुखराज मान (हिमाचल प्रदेश)- 284
- ललित यादव (गोवा)- 278
- रवि सिंह (रेलवे)- 273
- ध्रुव शोरे (विदर्भ)- 266
- समर गुज्जर (सौराष्ट्र)- 256
- आर्यन जुयाल (उत्तर प्रदेश)- 240
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सभी टीमें 3-3 मैच खेल चुकी हैं. 5 बल्लेबाज ऐसे हैं, जो 2 शतक लगा चुके हैं. अमन मोखड़े के आलावा पडिक्कल, पुखराज, ललित यादव और ध्रुव शोरे 2 शतक लगा चुके हैं.
Source: IOCL