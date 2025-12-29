विराट कोहली के बिना जीती दिल्ली, चेज कर डाले 321; ऋषभ पंत ने बनाए इतने रन

विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे राउंड के मैच में दिल्ली ने सौराष्ट्र पर 3 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ दिल्ली ने जीत की हैट्रिक लगाकर ग्रुप D की पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है. सौराष्ट्र की टीम ने पहले खेलते हुए 320 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, इसके जवाब में दिल्ली ने 49वें ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया.

आपको बता दें कि विराट कोहली इस मैच में नहीं खेल रहे थे. विराट ने विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए पहले 2 मैचों में एक शतक और एक अर्धशतक लगाते हुए कुल 208 रन बनाए थे. इन-फॉर्म बल्लेबाज विराट के बिना भी दिल्ली ने जीत दर्ज कर ली है.

ऋषभ पंत रहे फ्लॉप

अगले कुछ दिनों में न्यूजीलैंड ODI सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा हो सकती है. उससे पहले ऋषभ पंत खराब फॉर्म से जूझते दिखे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन में खेले 3 मैचों में अब तक पंत ने केवल 97 रन बनाए हैं. सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने 45 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेल दिल्ली की जीत की नींव रखी.

तेजस्वी दहिया ने 53 रन, हर्ष त्यागी ने 49 रन और नवदीप सैनी ने भी 34 रन बनाते हुए दिल्ली की 3 विकेट की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. नवदीप सैनी ने गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट लिए. ईशांत शर्मा ने केवल 5 ओवर गेंदबाजी की, जिनमें उन्होंने सिर्फ 20 रन दिए.

पॉइंट्स टेबल का हाल

ग्रुप D में दिल्ली लगातार 3 मैच जीतकर अब पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आ गई है. ग्रुप D से दिल्ली अकेली टीम है, जिसने अभी तक अपने सभी मैच जीते हैं. विराट कोहली ने दिल्ली के लिए पहले 2 मैच खेले थे, मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार विराट 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैच में भी खेल सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

हेड कोच गौतम गंभीर को निकाला जाएगा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया जवाब; सब कर दिया साफ