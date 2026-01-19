हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविजय हजारे ट्रॉफी का खिताब विदर्भ ने पहली बार जीता, फाइनल में 2 बार की चैंपियन सौराष्ट्र को हराया

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के खिताब को विदर्भ ने अपने नाम किया. विदर्भ ने फाइनल मैच में 2 बार की चैंपियन सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया. बता दें कि विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 19 Jan 2026 09:04 AM (IST)
Vidarbha won the Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला रविवार यानी 18 जनवरी, 2026 को विदर्भ और सौराष्ट्र के बीच भिड़ंत हुआ. इस मुकाबले को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड में खेला गया. जिसको विदर्भ ने 38 रनों से अपने नाम किया. वहीं, विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता. बता दें कि सौराष्ट्र 2 बार विजय हजारे ट्रॉफी की चैंपियन रह चुकी है. साल 2008 में विजय हजारे ट्रॉफी का पहला सीजन सौराष्ट्र ने ही जीता था. हालांकि, 2025-26 के खिताबी मुकाबले में विदर्भ के लिए बल्लेबाजी में अथर्व टाइडे, तो गेंदबाजी में यश ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन किया. आइए जानते हैं खिताबी मुकाबले का कैसा रहा हाल?

खिताबी मुकाबले में सौराष्ट्र ने जीता था टॉस

सौराष्ट्र के कप्तान हार्विक देसाई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ऐसे में विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 317 रन बना पाई. विदर्भ के सलामी बल्लेबाज अथर्व टाइडे ने शतक लगाते हुए 128 रन की बेहतरीन पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 118 गेंद का सामना करते हुए 15 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं, यश रठौड़ ने अर्धशतक जड़ा और 54 रन बनाए. जिसमें 2 चौके और इतने ही छक्के शामिल थे. इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी पारी अमन मोखड़े ने 33 रनों की खेली. सौराष्ट्र के लिए अंकुर पंवार ने 4 विकेट चटकाए, तो चेतन सकारिया और चिराग जनी ने भी 2-2 विकेट अपने नाम किया.

सौराष्ट्र फाइनल में 279 रनों पर सिमटी

विदर्भ द्वारा दिए गए 318 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सौराष्ट्र की टीम 48.5 ओवर में भी सिमट गई. सौराष्ट्र के लिए प्रेरक मांकड़ ने सबसे ज्यादा 88 रन बनाए. मांकड़ ने अपनी पारी में 10 चौके लगाए थे. प्रेरक मांकड़ के अलावा चिराग जनी ने भी अर्धशतक लगाया. उन्होंने 63 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 64 रनों की पारी खेली. वहीं, विदर्भ के लिए सबसे सफल गेंदबाज यश ठाकुर रहे. यश ठाकुर ने 9.5 ओवर में 50 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए, तो नाचिकेट भूटे ने भी 3 विकेट चटकाने में सफल हुए. जबकि दर्शन नालकंडे को 2 विकेट मिले. वहीं, कप्तान हर्ष दुबे ने भी 1 विकेट झटके.

Published at : 19 Jan 2026 09:04 AM (IST)
