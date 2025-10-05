2025 में विदर्भ बनी चैंपियन, देखें ईरानी कप जीतने वाली और रनर-अप टीमों की फुल लिस्ट
Irani Cup Final: 2025 में विदर्भ ईरानी कप की चैंपियन बनी, फाइनल मुकाबले में रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया. इसी के साथ विदर्भ ने तीसरी बार ईरानी कप का खिताब अपने नाम कर लिया है.
Irani Cup 2025 Champion: नागपुर के VCA स्टेडियम में विदर्भ टीम ने ईरानी कप के फाइनल मुकाबले में रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रनों से हराया और तीसरी बार इस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है. मैच के अंतिम दिन, रेस्ट ऑफ इंडिया को जीत के लिए 331 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन विदर्भ के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के आगे उनकी पारी 267 रनों पर सिमट गई. अथर्व तायड़े और हर्ष दुबे विदर्भ के जीत के हीरो रहे. अथर्व तायड़े ने पहली पारी में शानदार 143 रनों की पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. वहीं विदर्भ के लिए हर्ष दुबे ने दो पारियों में 131 रन देकर 6 विकेट चटकाए.
ईरानी कप के अब तक के विजेता और उप-विजेता
|
वर्ष
|
विजेता
|
उप-विजेता
|
1959–60
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1962–63
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1963–64
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1966–67
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
बॉम्बे
|
1967–68
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1968–69
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
बॉम्बे
|
1969–70
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1970–71
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1971–72
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
बॉम्बे
|
1972–73
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1973–74
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
बॉम्बे
|
1974–75
|
कर्नाटक
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1975–76
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1976–77
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1977–78
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
बॉम्बे
|
1978–79
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
कर्नाटक
|
1979–80
|
—
|
—
|
1980–81
|
दिल्ली
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1981–82
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1982–83
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
दिल्ली
|
1983–84
|
कर्नाटक
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1984–85
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
बॉम्बे
|
1985–86
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1986–87
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
दिल्ली
|
1987–88
|
हैदराबाद
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1988–89
|
तमिलनाडु
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1989–90
|
दिल्ली
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1990–91
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
बंगाल
|
1991–92
|
हरियाणा
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1992–93
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
दिल्ली
|
1993–94
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
पंजाब
|
1994–95
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1995–96
|
बॉम्बे
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1996–97
|
कर्नाटक
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1997–98
|
मुंबई
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1998–99
|
कर्नाटक
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
1999–2000
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
कर्नाटक
|
2000–01
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
मुंबई
|
2001–02
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
बड़ौदा
|
2002–03
|
रेलवेज
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
2003–04
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
मुंबई
|
2004–05
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
मुंबई
|
2005–06
|
रेलवेज
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
2006–07
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
उत्तर प्रदेश
|
2007–08
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
मुंबई
|
2008–09
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
दिल्ली
|
2009–10
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
मुंबई
|
2010–11
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
मुंबई
|
2011–12
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
राजस्थान
|
2012–13
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
राजस्थान
|
2013
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
मुंबई
|
2013–14
|
कर्नाटक
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
2014–15
|
कर्नाटक
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
2015–16
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
मुंबई
|
2016–17
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
गुजरात
|
2017–18
|
विदर्भ
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
2018–19
|
विदर्भ
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
2019–20
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
सौराष्ट्र
|
2022–23
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
मध्य प्रदेश
|
2023–24
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
सौराष्ट्र
|
2024–25
|
मुंबई
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
|
2025–26
|
विदर्भ
|
रेस्ट ऑफ इंडिया
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL