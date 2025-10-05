2025 में विदर्भ बनी चैंपियन, देखें ईरानी कप जीतने वाली और रनर-अप टीमों की फुल लिस्ट

वर्ष विजेता उप-विजेता

1959–60 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1962–63 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1963–64 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1966–67 रेस्ट ऑफ इंडिया बॉम्बे

1967–68 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1968–69 रेस्ट ऑफ इंडिया बॉम्बे

1969–70 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1970–71 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1971–72 रेस्ट ऑफ इंडिया बॉम्बे

1972–73 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1973–74 रेस्ट ऑफ इंडिया बॉम्बे

1974–75 कर्नाटक रेस्ट ऑफ इंडिया

1975–76 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1976–77 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1977–78 रेस्ट ऑफ इंडिया बॉम्बे

1978–79 रेस्ट ऑफ इंडिया कर्नाटक

1979–80 — —

1980–81 दिल्ली रेस्ट ऑफ इंडिया

1981–82 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1982–83 रेस्ट ऑफ इंडिया दिल्ली

1983–84 कर्नाटक रेस्ट ऑफ इंडिया

1984–85 रेस्ट ऑफ इंडिया बॉम्बे

1985–86 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1986–87 रेस्ट ऑफ इंडिया दिल्ली

1987–88 हैदराबाद रेस्ट ऑफ इंडिया

1988–89 तमिलनाडु रेस्ट ऑफ इंडिया

1989–90 दिल्ली रेस्ट ऑफ इंडिया

1990–91 रेस्ट ऑफ इंडिया बंगाल

1991–92 हरियाणा रेस्ट ऑफ इंडिया

1992–93 रेस्ट ऑफ इंडिया दिल्ली

1993–94 रेस्ट ऑफ इंडिया पंजाब

1994–95 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1995–96 बॉम्बे रेस्ट ऑफ इंडिया

1996–97 कर्नाटक रेस्ट ऑफ इंडिया

1997–98 मुंबई रेस्ट ऑफ इंडिया

1998–99 कर्नाटक रेस्ट ऑफ इंडिया

1999–2000 रेस्ट ऑफ इंडिया कर्नाटक

2000–01 रेस्ट ऑफ इंडिया मुंबई

2001–02 रेस्ट ऑफ इंडिया बड़ौदा

2002–03 रेलवेज रेस्ट ऑफ इंडिया

2003–04 रेस्ट ऑफ इंडिया मुंबई

2004–05 रेस्ट ऑफ इंडिया मुंबई

2005–06 रेलवेज रेस्ट ऑफ इंडिया

2006–07 रेस्ट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश

2007–08 रेस्ट ऑफ इंडिया मुंबई

2008–09 रेस्ट ऑफ इंडिया दिल्ली

2009–10 रेस्ट ऑफ इंडिया मुंबई

2010–11 रेस्ट ऑफ इंडिया मुंबई

2011–12 रेस्ट ऑफ इंडिया राजस्थान

2012–13 रेस्ट ऑफ इंडिया राजस्थान

2013 रेस्ट ऑफ इंडिया मुंबई

2013–14 कर्नाटक रेस्ट ऑफ इंडिया

2014–15 कर्नाटक रेस्ट ऑफ इंडिया

2015–16 रेस्ट ऑफ इंडिया मुंबई

2016–17 रेस्ट ऑफ इंडिया गुजरात

2017–18 विदर्भ रेस्ट ऑफ इंडिया

2018–19 विदर्भ रेस्ट ऑफ इंडिया

2019–20 रेस्ट ऑफ इंडिया सौराष्ट्र

2022–23 रेस्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश

2023–24 रेस्ट ऑफ इंडिया सौराष्ट्र

2024–25 मुंबई रेस्ट ऑफ इंडिया