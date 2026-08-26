क्या फॉलोऑन देकर भी हारी है कोई टीम, इन 2 देशों के नाम यह शर्मनाक रिकॉर्ड

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के सिंहला स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट मैदान पर दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है. भारत ने पहली पारी 503/9 पर घोषित की थी. ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल ने शतक जड़ा था. श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई. भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन दिया और गेंदबाजी करने का फैसला किया. अब टीम इंडिया इस टेस्ट को जीतने के लिए मजबूत स्थिति में खड़ी है, और हार का खतरा लगभग खत्म हो गया है. लेकिन इतिहास में 4 बार ऐसा भी हुआ है, जब फॉलोऑन देकर भी टीम टेस्ट हार गई. ये अनचाहा रिकॉर्ड 2 बड़ी टीमों के नाम दर्ज है.

3 बार ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ ऐसा

ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा किया और विरोधी टीम फॉलोऑन नहीं बचा पाई. फॉलोऑन देकर भी ऑस्ट्रेलिया 3 बार हार चुकी है, एक बार भारतीय क्रिकेट टीम ने भी उन्हें हराया था. ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार ऐसा 1894 में हुआ, जब सामने इंग्लैंड थी. ऑस्ट्रेलिया ने 586 रन बनाए थे, इंग्लैंड की पहली पारी 325 पर सिमट गई थी. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 437 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 177 का लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 166 रनों पर ऑलआउट हो गई और इंग्लैंड 10 रनों से इस मैच को जीत गई.

1981 में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरी बार ऐसा हुआ, तब भी सामने इंग्लैंड ही थी. तब ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 401/9 पर घोषित की थी, इंग्लैंड की पहली पारी में 174 पर समाप्त हुई और दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 356 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने 130 का लक्ष्य रखा. ऑस्ट्रेलिया 111 रनों पर सिमट गई और इंग्लैंड 18 रनों से इस मैच को जीत गई.

ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरी बार ऐसा 2001 में हुआ, जब ईडन गार्डन्स पर टीम ने पहली पारी में 445 रन बनाए. भारत पहली पारी में 171 पर सिमट गई और दूसरी पारी में 657 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 384 का लक्ष्य रखा. ऑस्ट्रेलिया 212 पर ऑलआउट हो गई और भारत ने 171 रनों के बड़े अंतर से इस मैच को जीत लिया.

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एक बार इंग्लैंड भी हारी थी ऐसा मैच

आखिरी बार 2023 में ऐसा हुआ जब कोई टीम फॉलोऑन देकर भी हार गई. तब इंग्लैंड ने पहली पारी 435/8 पर घोषित की थी, न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 209 और दूसरी पारी में 483 रन बनाए. इंग्लैंड को जीत के लिए 258 का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम 256 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. न्यूजीलैंड ने उस रोमांचक मैच को 1 रन से जीता था.

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