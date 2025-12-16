हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVenkatesh Iyer IPL 2026: सिर्फ 7 करोड़ में बिके वेंकटेश अय्यर, पिछले साल से करीब 70 प्रतिशत कम मिला पैसा; इस टीम ने खरीदा

Venkatesh Iyer IPL 2026: सिर्फ 7 करोड़ में बिके वेंकटेश अय्यर, पिछले साल से करीब 70 प्रतिशत कम मिला पैसा; इस टीम ने खरीदा

Venkatesh iyer ipl 2026 team and price: वेंकटेश अय्यर पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स के आलावा किसी और टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. वेंकटेश को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है.

By : शिवम | Updated at : 16 Dec 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

वेंकटेश अय्यर पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स के आलावा किसी और आईपीएल टीम के लिए खेलेंगे, हालांकि ऑक्शन में केकेआर ने भी उनपर बोली लगाई थी लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वो बोली जीती. केकेआर के लिए पिछले साल उनकी सैलरी 23.75 करोड़ रुपये थी, लेकिन इस बार ये 10 करोड़ से भी कम है.

वेंकटेश अय्यर आईपीएल 2026 प्राइस

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपये में खरीदा है. अय्यर अपने आईपीएल डेब्यू से केकेआर के साथ थे, लेकिन अब विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करेंगे. अय्यर का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था, हालांकि उनकी सैलरी पिछले साल की तुलना में 16.75 करोड़ रुपये कम है. 

वेंकटेश अय्यर आईपीएल करियर

आईपीएल में वेंकटेश अय्यर ने 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए डेब्यू किया था. तब से वह केकेआर टीम का ही हिस्सा थे. 2021 से 2025 तक उन्होंने केकेआर के लिए 62 मैच खेले, जिनमें 29.95 के एवरेज के साथ 1468 रन बनाए. आईपीएल में वह 1 शतक और 12 अर्धशतक लगा चुके हैं. इसके आलावा उनके नाम 3 विकेट भी हैं, लेकिन इस बार वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलेंगे.

पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो वेंकटेश ने केकेआर के लिए 11 मैचों में खेली 7 पारियों में 142 रन बनाए थे, हालांकि फ्रेंचाइजी उनका उपयोग अच्छे से नहीं कर पाई. वह ऊपर बल्लेबाजी करने नहीं आए थे, यही कारण था कि वह 2025 में सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए.

कैमरून ग्रीन ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरून ग्रीन अब आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी प्लेयर बन गए हैं, उन्होंने अपने ही हमवतन मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा. ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था.

आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे पहले बिकने वाले प्लेयर डेविड मिलर थे, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने उनके बेस प्राइस (2 करोड़ रुपये) में खरीदा. वणिंदो हसरंगा को 2 करोड़ रुपये में लखनऊ सुपर जायंट्स, क्विंटन डिकॉक को 1 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीदा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 03:28 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru RCB Venkatesh Iyer Venkatesh Iyer News INDIAN PREMIER LEAGUE IPL Auction Live IPL 2026 IPL 2026 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MNREGA Bill: लोकसभा में महात्मा गांधी को लेकर क्यों भावुक हो गई प्रियंका गांधी? कहा-' उनके परिवार के...'
लोकसभा में महात्मा गांधी को लेकर क्यों भावुक हो गई प्रियंका गांधी? कहा-' उनके परिवार के...'
हरियाणा
हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, राज्य को मिला ये नया जिला
हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, राज्य को मिला ये नया जिला
आईपीएल
IPL 2026 Auction: अनसोल्ड रहे सरफराज खान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तूफानी बैटिंग भी नहीं आई काम
अनसोल्ड रहे सरफराज खान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तूफानी बैटिंग भी नहीं आई काम
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: नए बिल पर ये क्या बोल गई Priyanka Gandhi... | Viksit Bharat
National Herald Case Update: राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चार्जशीट पर कोर्ट ने ED से कही ये बात
Vipin Sharma की Untold Journey: Vinod Khanna से Inspired Dream, NSD–Canada Struggle, Taare Zameen Par की पहचान और Typecasting से Reinvention तक
National Herald केस में Sonia और Rahul Gandhi को बड़ी राहत, चार्जशीट पर संज्ञान से कोर्ट का इनकार
Goa nightclub News: लूथरा बंधु थाईलैंड से लाए जा रहे भारत, गोवा पुलिस रिमांड मांगेगी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MNREGA Bill: लोकसभा में महात्मा गांधी को लेकर क्यों भावुक हो गई प्रियंका गांधी? कहा-' उनके परिवार के...'
लोकसभा में महात्मा गांधी को लेकर क्यों भावुक हो गई प्रियंका गांधी? कहा-' उनके परिवार के...'
हरियाणा
हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, राज्य को मिला ये नया जिला
हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, राज्य को मिला ये नया जिला
आईपीएल
IPL 2026 Auction: अनसोल्ड रहे सरफराज खान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तूफानी बैटिंग भी नहीं आई काम
अनसोल्ड रहे सरफराज खान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तूफानी बैटिंग भी नहीं आई काम
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
बॉलीवुड
Border 2 Teaser Reaction: सनी देओल की बॉर्डर 2 का टीजर देख फैंस के रोंगटे हुए खड़े, बोले- 'पूरा फायर नहीं वॉलकैनो लगा दिया'
सनी देओल की बॉर्डर 2 का टीजर देख फैंस के रोंगटे हुए खड़े, बोले- 'पूरा फायर नहीं वॉलकैनो लगा दिया'
इंडिया
किंग अब्दुल्लाह से मुलाकात के बाद बोले PM मोदी- 'भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर, फायदा उठाएं...'
किंग अब्दुल्लाह से मुलाकात के बाद बोले PM मोदी- 'भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर, फायदा उठाएं...'
ट्रेंडिंग
हमारे यहां तो गोली चल जाएगी... ये है साल की सबसे खतरनाक शादी, वीडियो देखकर ही आ जाएगा समझ
हमारे यहां तो गोली चल जाएगी... ये है साल की सबसे खतरनाक शादी, वीडियो देखकर ही आ जाएगा समझ
जनरल नॉलेज
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget