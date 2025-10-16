भारतीय खिलाड़ी का मोहसिन नकवी पर कटाक्ष! PCB चेयरमैन पर जो कहा जानकर हैरान रह जाएंगे

भारतीय क्रिकेट टीम को एशियाई चैंपियन बने 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अब तक उसे ट्रॉफी नहीं मिल पाई है. दरअसल फाइनल में भारत की पाकिस्तान पर 5 विकेट की जीत के बाद ACC और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे. अब भारतीय स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने बातों-बातों में नकवी पर तंज कस दिया है.

PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी पर तंज!

वरुण चक्रवर्ती ने 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान कहा ट्रॉफी उठाना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता था. इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि टीम इंडिया ने एशियाई चैंपियन बनने का तमगा हासिल किया.

वरुण चक्रवर्ती ने कहा, "मैं जानता था कि हम सारे मैच जीतने वाले हैं. हम दुनिया की नंबर-1 टीम हैं. कप को हमसे दूर ले जाया जा सकता है, लेकिन हम ही चैंपियन हैं."

आपको याद दिला दें कि 28 सितंबर को भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद वरुण चक्रवर्ती ने X पर पोस्ट करके लिखा था, "अक्खा दुनिया एक तरफ और मेरा इंडिया एक तरफ. जय हिन्द."

हम पाकिस्तान को रौंद देंगे, मुझे पता था...

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एक या दो नहीं बल्कि 3 बार मात दी थी. वरुण चक्रवर्ती ने फाइनल से पहले के विचारों को याद करते हुए कहा, "मैं जानता था कि हम ही जीतेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने उन्हें टूर्नामेंट में दूसरी बार हराया, मैं जान चुका था कि फाइनल में भी हमारा आमना-सामना होगा. हम जीतने वाले थे."

वरुण ने ट्रॉफी के साथ सोते हुए तस्वीर खिंचवाने के सपने के बारे में भी बताया, लेकिन ट्रॉफी तो मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए थे. ऐसे में चक्रवर्ती ने कॉफी कप के साथ एशिया कप ट्रॉफी जैसा फील लेकर तस्वीर खिंचवाई थी.

यह भी पढ़ें:

वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम