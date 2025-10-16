भारतीय खिलाड़ी का मोहसिन नकवी पर कटाक्ष! PCB चेयरमैन पर जो कहा जानकर हैरान रह जाएंगे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय खिलाड़ी का मोहसिन नकवी पर कटाक्ष! PCB चेयरमैन पर जो कहा जानकर हैरान रह जाएंगे

भारतीय खिलाड़ी का मोहसिन नकवी पर कटाक्ष! PCB चेयरमैन पर जो कहा जानकर हैरान रह जाएंगे

Asia Cup Trophy Mohsin Naqvi: एशिया कप फाइनल के बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे. अब भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने ट्रॉफी पर जानिए क्या कहा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Oct 2025 06:57 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम को एशियाई चैंपियन बने 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अब तक उसे ट्रॉफी नहीं मिल पाई है. दरअसल फाइनल में भारत की पाकिस्तान पर 5 विकेट की जीत के बाद ACC और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे. अब भारतीय स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने बातों-बातों में नकवी पर तंज कस दिया है.

PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी पर तंज!

वरुण चक्रवर्ती ने 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान कहा ट्रॉफी उठाना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता था. इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि टीम इंडिया ने एशियाई चैंपियन बनने का तमगा हासिल किया.

वरुण चक्रवर्ती ने कहा, "मैं जानता था कि हम सारे मैच जीतने वाले हैं. हम दुनिया की नंबर-1 टीम हैं. कप को हमसे दूर ले जाया जा सकता है, लेकिन हम ही चैंपियन हैं."

आपको याद दिला दें कि 28 सितंबर को भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद वरुण चक्रवर्ती ने X पर पोस्ट करके लिखा था, "अक्खा दुनिया एक तरफ और मेरा इंडिया एक तरफ. जय हिन्द."

हम पाकिस्तान को रौंद देंगे, मुझे पता था...

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एक या दो नहीं बल्कि 3 बार मात दी थी. वरुण चक्रवर्ती ने फाइनल से पहले के विचारों को याद करते हुए कहा, "मैं जानता था कि हम ही जीतेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने उन्हें टूर्नामेंट में दूसरी बार हराया, मैं जान चुका था कि फाइनल में भी हमारा आमना-सामना होगा. हम जीतने वाले थे."

वरुण ने ट्रॉफी के साथ सोते हुए तस्वीर खिंचवाने के सपने के बारे में भी बताया, लेकिन ट्रॉफी तो मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए थे. ऐसे में चक्रवर्ती ने कॉफी कप के साथ एशिया कप ट्रॉफी जैसा फील लेकर तस्वीर खिंचवाई थी.

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Oct 2025 06:57 PM (IST)
Varun Chakravarthy Asia Cup News Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy
