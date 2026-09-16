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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया का स्टार स्पिनर एशियन गेम्स से बाहर, BCCI ने तैयार किया रिप्लेसमेंट

टीम इंडिया का स्टार स्पिनर एशियन गेम्स से बाहर, BCCI ने तैयार किया रिप्लेसमेंट

2026 एशियन गेम्स की शुरुआत से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है. वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स से बाहर हो सकते हैं. मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से शुरू होगी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Sep 2026 02:51 PM (IST)
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2026 एशियन गेम्स 19 सितंबर से शुरू हो रहे हैं. वहीं मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है. स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के चलते एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं और BCCI ने उनका रिप्लेसमेंट भी तैयार कर लिया है. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान साइड स्ट्रेन की इंजरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अफगानिस्तान सीरीज से भी बाहर होना पड़ा.

चक्रवर्ती बाहर, कौन होगा रिप्लेसमेंट?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से BCCI के एक सूत्र ने बताया कि वरुण लंबे समय के लिए बाहर हो गए हैं. उनके रिप्लेसमेंट के लिए कुलदीप यादव और विप्रज निगम 2 बढ़िया विकल्प सामने आए हैं. कुलदीप शायद एशियन गेम्स में ना खेलें, क्योंकि वे इसी महीने के अंत में वेस्टइंडीज के साथ वनडे सीरीज में खेलेंगे. ऐसे में विप्रज निगम को चक्रवर्ती का रिप्लेसमेंट घोषित किया जा सकता है.

विप्रज निगम IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं, लेग-स्पिन गेंदबाजी करते हैं. उन्होंने अपने टी20 करियर में 33 मैच खेलकर 34 विकेट चटकाए हैं. वो जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी कर लेते हैं. टी20 करियर में अब तक उनके नाम 244 रन हैं और उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 39 रन है.

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अफगानिस्तान के खिलाफ आई थी चोट

अरुण जेटली स्टेडियम में 13 सितंबर को भारत और अफगानिस्तान का पहला टी20 मैच खेला गया था. उस मुकाबले में चक्रवर्ती ने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 16 रन दिए और एक बल्लेबाज को आउट किया था. मुकाबले के बाद एमआरआई स्कैन में पता चला कि उन्हें साइड स्ट्रेन हुआ है. इस चोट के बाद उन्हें अफगानिस्तान सीरीज से बाहर होना पड़ा और अब एशियन गेम्स स्क्वाड से भी उन्हें बाहर होना पड़ सकता है.

24 सितंबर से शुरू होंगे मुकाबले

एशियन गेम्स की शुरुआत 19 सितंबर से होगी, लेकिन मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से शुरू होगी. मेंस प्रतियोगिता में कुल 10 देश भाग लेंगे, लेकिन सीड सिस्टम होने के चलते भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान को सीधे क्वार्टरफाइनल में प्रवेश मिल गया है. टीम इंडिया का क्वार्टरफाइनल मैच 28 सितंबर को होगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Sep 2026 02:51 PM (IST)
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