आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
India T20 Squad for Ireland 2026: आयरलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया के रवाना होने से पहले BCCI ने स्क्वॉड में बदलाव का आधिकारिक ऐलान किया है. पहला मैच 26 जून को होगा.
बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आयरलैंड दौरे से बाहर हो गए हैं. वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब की फाइनल प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. इस दौरे पर टीम इंडिया 2 टी20 मैच खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला 26 जून को होगा. बतौर टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर का ये पहला दौरा होगा, जिसमे वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं.
बाएं पैर के अंगूठे में हेयरलाइन फ्रैक्चर के इलाज के बाद वरुण चक्रवर्ती रिहैब के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं. ये चोट उन्हें IPL 2026 के दौरान लगी थी. BCCI ने अपने आधिकारिक बयान में बताया, "
आईपीएल के दौरान बाएं पैर में चोट लगने के बाद, वरुण चक्रवर्ती COE में अपने रिहैब के आखिरी दौर में हैं. उन्हें आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है."
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) June 21, 2026
India’s ODI squad for the England tour announced.
𝗡𝗢𝗧𝗘: Varun Chakaravarthy has been ruled out of the Ireland T20I Series as he continues his rehab at the BCCI COE.
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श्रेयस अय्यर का बतौर कप्तान पहला दौरा
सूर्यकुमार यादव ने बतौर टी20 कप्तान भारत को विश्व कप जिताया, उनका कप्तानी रिकॉर्ड शानदार रहा और टीम इंडिया ने इस फॉर्मेट पर राज किया. इसका प्रेशर भी श्रेयस अय्यर पर होगा, जिन्हें सूर्या के बाद नया टी20 कप्तान बनाया गया है. अय्यर के सामने एक मुश्किल ये भी होगी कि वैभव सूर्यवंशी को किसके स्थान पर खिलाएं, क्योंकि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन के रूप में भारत के पास कई ओपनर्स विकल्प हैं और जो पहले से अच्छा करते आ रहे हैं.
आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.
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