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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद ने ठोका तूफानी शतक, 6 छक्के लगाकर कर दिया बड़ा कारनामा

वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद ने ठोका तूफानी शतक, 6 छक्के लगाकर कर दिया बड़ा कारनामा

Vaibhav Sooryavanshi Brother Ashirvad Century: वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई ने एक और शतक जड़ दिया है. इस बार उन्होंने 141 के स्ट्राइक रेट से 168 रन बनाए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 24 Jun 2026 05:30 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी 26 जून को आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. 15 साल के वैभव को पहली बार टीम इंडिया में चुना गया है. एक तरफ बड़े भाई का करियर रफ्तार पकड़ चुका है, वहीं दूसरी ओर छोटा भाई आशीर्वाद ने भी क्रिकेट मैदान पर तहलका मचाया हुआ है. एक लोकल क्रिकेट मैच के दौरान आशीर्वाद ने 119 गेंद में 168 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है.

10 वर्षीय आशीर्वाद सूर्यवंशी ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा करते हुए यह जानकारी साझा की. उन्होंने मैच का स्कोरकार्ड साझा किया है. आशीर्वाद ने 119 गेंद में 168 रन की पारी खेली और उस दौरान 19 चौके और 6 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 141.18 का रहा और आशीर्वाद के दमदार शतक की बदौलत उनकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 40 ओवरों में 311 रन बनाए.

आशीर्वाद के पिता, संजीव कह चुके हैं कि अगले 2 साल के भीतर वे अपने छोटे बेटे को भी वैभव सूर्यवंशी की तरह एक टॉप-क्लास प्लेयर बनाना चाहते हैं. कुछ दिन पहले ही आशीर्वाद ने एक अन्य मुकाबले में 87 गेंद खेलकर 103 रनों की शतकीय पारी खेली थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी के 3 भाई हैं. उनके दो बड़े भाइयों के नाम उज्जवल और विशाल हैं, जबकि आशीर्वाद सबसे छोटे हैं.

वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्हें यूके टूर के लिए भारतीय टीम में चुना गया है. टीम इंडिया पहले आयरलैंड के साथ 2 टी20 मैच खेलेगी और उसके बाद इंग्लैंड रवाना हो जाएगी, जहां दोनों टीमों के बीच पाँच टी20 मुकाबलों की शृंखला खेली जाएगी. इन सात मुकाबलों में वैभव को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिल सकता है. बताते चलें कि इसी साल एशियन गेम्स भी खेले जाने हैं, उसके लिए भी वैभव को भारत की टी20 टीम में चुना गया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Jun 2026 05:30 PM (IST)
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