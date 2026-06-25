वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में नहीं मिलेगी जगह? जानें IND vs IRE पहले टी20 की मुख्य बातें

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय आयरलैंड दौरे पर है. आयरलैंड में टीम इंडिया दो मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मैच कल यानी शुक्रवार, 26 जून को खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समय के अनुसार, शाम 6 बजे से शुरू होगा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया उतरेगी. हालांकि, इस मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में फिट करना कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू मुश्किल

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारत की टी20 टीम में जगह बनाई है. उन्होंने हाल में श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में 29 गेंद पर 94 रन की तूफानी पारी खेली थी, जिससे उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो, लेकिन टीम प्रबंधन के लिए यह काम आसान नहीं होगा.

भारत के टॉप ऑर्डर के तीन बल्लेबाज संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन हैं. इन तीनों के टी20 रिकॉर्ड को नजरअंदाज करना आसान नहीं है. टीम मैनेजमेंट अगर वैभव सूर्यवंशी को सलामी बल्लेबाज के रूप में शामिल करता है तो फिर सैमसन या अभिषेक में से किसी एक को या तो बल्लेबाजी क्रम नीचे खेलना होगा या टीम से बाहर होना पड़ेगा.

चार नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर और पांच नंबर पर उपकप्तान तिलक वर्मा खेलेंगे. ऐसे में अगर टॉप ऑर्डर में छेड़छाड़ होती है तो फिर वह खिलाड़ी नंबर-6 पर खेलेगा. ऐसे में शिवम दुबे को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है. अगर सूर्यवंशी ओपन करते हैं तो सैमसन को छह नंबर पर खिलाया जा सकता है. ऐसे में सात नंबर पर शिवम दुबे और आठ नंबर पर वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल में से कोई एक नजर आ सकता है. हालांकि, ऐसी स्थिति में दुबे को पूरे चार ओवर गेंदबाजी करनी होगी.

इसलिए हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका दिया जाए या फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ियों को ही मौका दिया जाए.

दोनों टीम इस प्रकार हैं

भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी

आयरलैंड की टीम- लोरकन टकर (कप्तान), रॉस एडायर, बेन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहनी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, गैविन होए, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंदरा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रूबेन विल्सन

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