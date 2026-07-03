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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी का इंतजार तो कुछ नहीं, ये भारतीय क्रिकेटर 5 साल से कर रहा डेब्यू का वेट; कभी नहीं मिला मौका

वैभव सूर्यवंशी का इंतजार तो कुछ नहीं, ये भारतीय क्रिकेटर 5 साल से कर रहा डेब्यू का वेट; कभी नहीं मिला मौका

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी यूके टूर पर तीन मैचों से बेंच पर बैठे रहे हैं, लेकिन एक भारतीय खिलाड़ी तो पिछले 5 साल से अपने डेब्यू मैच का इंतजार कर रहा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Jul 2026 04:22 PM (IST)
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रविचंद्रन आश्विन से लेकर माइकल वॉन और एबी डिविलियर्स तक, देश-विदेश में वैभव सूर्यवंशी के नाम पर चर्चा हो रही है. चारों ओर से आवाज उठ रही है कि वैभव को डेब्यू का मौका दिया जाना चाहिए. भारतीय टीम को आयरलैंड के हाथों टी20 सीरीज में 0-2 से हार मिली, फिर इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. तीन मुकाबलों के बाद भी वैभव का डेब्यू नहीं हुआ है.

वैभव पहली बार टीम इंडिया में चुने गए हैं और पहले 3 मैचों में उन्हें मौका ना दिए जाने पर बवाल मचा हुआ है. मगर भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जो पांच साल से अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का इंतजार कर रहा है. इस प्लेयर को की बार टीम इंडिया में चुना जा चुका है, लेकिन अब तक प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है.

यहां बात हो रही है अभिमन्यू ईश्वरन की, जिन्हें पहली बार साल 2021 में भारत की टेस्ट टीम में जगह मिली थी. 30 साल के अभिमन्यू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 8,000 से अधिक रन और 27 शतक भी ठोक चुके हैं. वो पेशे से टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, लेकिन टीम इंडिया में पहले तीन स्थान फिलहाल केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के पास हैं.

2021 में इंग्लैंड टूर और फिर उन्हें 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी स्क्वाड में चुना गया था. पांच साल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी प्लेइंग इलेवन में मौका ही नहीं दिया गया. बता दें कि 2021 से लेकर अब तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट में बहुत कुछ बदल चुका है. रोहित शर्मा और विराट कोहली इस फॉर्मेट से अलविदा ले चुके हैं, शुभमन गिल नए कप्तान बने, कोच बदला, ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदला, लेकिन अभिमन्यू ईश्वरन का डेब्यू का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ.

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अभिमन्यू ईश्वरन का करियर

अभिमन्यू ईश्वरन घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलते हैं और अब तक फर्स्ट-क्लास करियर में 113 मैच खेलकर 8381 रन बना चुके हैं. फर्स्ट-क्लास क्रिकेट करियर में उनके नाम 27 शतक 36 हाफ-सेंचुरी हैं. उनके लिस्ट-ए आंकड़े भी शानदार हैं. अब तक 96 वनडे मैचों में उन्होंने 46.14 के बढ़िया औसत से 4107 रन बनाए हैं. टी20 करियर में भी उन्होंने 1242 रन बना लिए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Jul 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Abhimanyu Easwaran TEAM INDIA Vaibhav Suryavanshi
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