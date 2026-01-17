14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में रचा इतिहास

14 साल के वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 72 रनों की पारी खेल ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है. वो अब यूथ ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली से आगे निकल गए हैं. इस फॉर्मेट में वैभव ने एक हजार रन भी पूरे कर लिए हैं.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 67 गेंद में 72 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के भी लगाए.

विराट कोहली को पीछे छोड़ा

वैभव सूर्यवंशी ने यूथ ODI क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है. सूर्यवंशी ने अपने यूथ वनडे करियर में 20 पारियों में 1,047 रन बना लिए हैं, जिनमें 3 शतक और पांच अर्धशतक भी शामिल हैं. विराट कोहली ने अपने करियर में 25 पारियों में 978 रन बनाए थे.

यूथ ODI में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन

भारत के लिए यूथ ODI में सबसे ज्यादा रन विजय जोल ने बनाए, जिन्होंने 36 पारियों में 1,404 रन बनाए थे. यशस्वी जायसवाल ने अपने यूथ ODI करियर में 1,386 रन बनाए. उनके अलावा भारत के लिए तनमय श्रीवास्तव, शुभमन गिल, उन्मुक्त चंद, सरफराज खान और अब वैभव सूर्यवंशी भी यूथ वनडे क्रिकेट में एक हजार रनों का आंकड़ा पार कर चुके हैं.

1404 रन - विजय जोल

1386 रन - यशस्वी जायसवाला

1316 रन - तनमय श्रीवास्तव

1149 रन - शुभमन गिल

1149 रन - उन्मुक्त चंद

1080 रन - सरफराज खान

1047 रन - वैभव सूर्यवंशी

978 रन - विराट कोहली

वैभव सूर्यवंशी का शानदार करियर

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले एक साल में दुनिया भर में तबाही मचाई है. अपने 18 मैचों के टी20 करियर में उन्होंने अब तक 204.37 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 701 रन बनाए हैं. वहीं 8 लिस्ट A मैचों में उनके नाम 353 रन हैं. वो अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू भी कर चुके हैं, जहां वो 8 मैचों में 207 रन बना चुके हैं.

