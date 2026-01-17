अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश का मैच बुलवायो (जिम्बाब्वे) में खेला जा रहा है. भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला, जिसके लिए वैभव सूर्यवंशी ने दमदार अर्धशतकीय पारी खेली है. सूर्यवंशी यूएसए के खिलाफ मैच में सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों की उन्होंने जमकर धुनाई कर डाली. उन्होंने इस मैच में 72 रन बनाए.

वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ मिलकर भारतीय पारी की शुरुआत की. आयुष केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन 14 वर्षीय सूर्यवंशी ने एक छोर संभाले रखा और 28 गेंद में 50 रन पूरे किए. वो 67 गेंद में 72 रन बनाकर आउट हो गए. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए. उनका विकेट इकबाल हुसैन ने लिया.

विराट कोहली से आगे निकले वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने इस फिफ्टी के दम पर यूथ ODI क्रिकेट में एक हजार रनों का आंकड़ा छू लिया है. यूथ वनडे क्रिकेट में सूर्यवंशी ने 20 पारियों में 1,047 रन बना लिए हैं. इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है. विराट ने अपने यूथ ODI करियर में 25 पारियों में 978 रन बनाए थे.

यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में वैभव सूर्यवंशी अभी सातवें स्थान पर हैं. इस सूची में शुभमन गिल, विजय जोल, यशस्वी जायसवाल, तन्मय श्रीवास्तव, उन्मुक्त चंद और सरफराज खान उनसे आगे हैं.

अभिज्ञान कुंडू भी चमके

विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने अपनी शानदार लय को बरकरार रखा है. अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में उन्होंने नाबाद 42 रन बनाए थे. इस लेख को लिखे जाने तक वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अर्धशतक पूरा कर चुके हैं.

वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप A में मौजूद है, जिसमें बांग्लादेश, यूएसए और न्यूजीलैंड भी हैं. अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने यूएसए को 6 विकेट से हरा दिया था.

यह भी पढ़ें:

बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी