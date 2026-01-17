हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप में चला Vaibhav Suryavanshi का बल्ला, बांग्लादेशी बॉलर्स को खूब धोया; लेकिन शतक से चूके

वर्ल्ड कप में चला Vaibhav Suryavanshi का बल्ला, बांग्लादेशी बॉलर्स को खूब धोया; लेकिन शतक से चूके

Vaibhav Suryavanshi: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में तूफानी अर्धशतक जड़ दिया है. भारत इससे पहले यूएसए को हरा चुका है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Jan 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश का मैच बुलवायो (जिम्बाब्वे) में खेला जा रहा है. भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला, जिसके लिए वैभव सूर्यवंशी ने दमदार अर्धशतकीय पारी खेली है. सूर्यवंशी यूएसए के खिलाफ मैच में सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों की उन्होंने जमकर धुनाई कर डाली. उन्होंने इस मैच में 72 रन बनाए.

वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ मिलकर भारतीय पारी की शुरुआत की. आयुष केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन 14 वर्षीय सूर्यवंशी ने एक छोर संभाले रखा और 28 गेंद में 50 रन पूरे किए. वो 67 गेंद में 72 रन बनाकर आउट हो गए. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए. उनका विकेट इकबाल हुसैन ने लिया.

विराट कोहली से आगे निकले वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने इस फिफ्टी के दम पर यूथ ODI क्रिकेट में एक हजार रनों का आंकड़ा छू लिया है. यूथ वनडे क्रिकेट में सूर्यवंशी ने 20 पारियों में 1,047 रन बना लिए हैं. इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है. विराट ने अपने यूथ ODI करियर में 25 पारियों में 978 रन बनाए थे.

यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में वैभव सूर्यवंशी अभी सातवें स्थान पर हैं. इस सूची में शुभमन गिल, विजय जोल, यशस्वी जायसवाल, तन्मय श्रीवास्तव, उन्मुक्त चंद और सरफराज खान उनसे आगे हैं.

अभिज्ञान कुंडू भी चमके

विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने अपनी शानदार लय को बरकरार रखा है. अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में उन्होंने नाबाद 42 रन बनाए थे. इस लेख को लिखे जाने तक वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अर्धशतक पूरा कर चुके हैं.

वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप A में मौजूद है, जिसमें बांग्लादेश, यूएसए और न्यूजीलैंड भी हैं. अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने यूएसए को 6 विकेट से हरा दिया था.

यह भी पढ़ें:

बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 17 Jan 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
India Vs Bangladesh Ind U19 Vs Ban U19 Vaibhav Suryavanshi Under 19 World Cup 2026 U19 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच वाराणसी पहुंचे CM योगी, बोले- काशी को बदनाम करने की साजिश
मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच वाराणसी पहुंचे CM योगी, बोले- काशी को बदनाम करने की साजिश
बॉलीवुड
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Mission India: PM मोदी की बंगाल को बड़ी सौगात, Vande Bharat Sleeper का किया शुभारंभ ABP
Patna के Caramli Chak में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग | Fire News | ABP News | Bihar News
Singer AR Rahman के बयान से दिग्गज नेताओं के बयान आए सामने | Bollywood | ABP News
BMC Election Update: शिंदे गुट की मांग ढाई साल के लिए महापौर पद दिया जाए-सूत्र | Maharashtra
Naseeruddin Shah के बेटे को कभी Actor बनना ही नहीं था!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच वाराणसी पहुंचे CM योगी, बोले- काशी को बदनाम करने की साजिश
मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच वाराणसी पहुंचे CM योगी, बोले- काशी को बदनाम करने की साजिश
बॉलीवुड
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
इंडिया
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
जनरल नॉलेज
US Dollar: रुपया से लेकर पाउंड तक... डॉलर से पुरानी हैं ये मुद्राएं, फिर USD कैसे बना करेंसी का बादशाह?
रुपया से लेकर पाउंड तक... डॉलर से पुरानी हैं ये मुद्राएं, फिर USD कैसे बना करेंसी का बादशाह?
हेल्थ
डाइट में ये चीजें कर ली शामिल तो कभी नहीं होगी फर्टिलिटी की समस्या, बढ़ जाएगा स्पर्म काउंट
डाइट में ये चीजें कर ली शामिल तो कभी नहीं होगी फर्टिलिटी की समस्या, बढ़ जाएगा स्पर्म काउंट
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget