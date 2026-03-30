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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ 15 गेंद में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अर्धशतक, चेन्नई के खिलाफ रचा इतिहास; मारे 5 छक्के और 4 चौके

सिर्फ 15 गेंद में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अर्धशतक, चेन्नई के खिलाफ रचा इतिहास; मारे 5 छक्के और 4 चौके

Vaibhav Suryavanshi Fifty in 15 Balls: वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इतिहास रच दिया. वैभव ने सिर्फ 15 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया. यह संयुक्त रूप से आईपीएल का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 30 Mar 2026 10:27 PM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के तीसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया. 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया. यह संयुक्त रूप से आईपीएल का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है. वैभव ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 5 छक्के और 4 चौके मारे. 

15 साल के वैभव सूर्यवंशी 17 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हुए. वह छक्का लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हुए. वैभव ने इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े-बड़े गेंदबाजों को धोया. वैभव सूर्यवंशी अफगानिस्तान के नूर अहमद और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी पर टूट कर बरसे. वैभव का स्ट्राइक रेट 300 से ज्यादा का रहा. 

आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज 

यशस्वी जायसवाल- 13 बॉल में फिफ्टी, राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ
केएल राहुल- 14 बॉल में फिफ्टी, पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ
पैट कमिंस- 14 बॉल में फिफ्टी, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ
रोमारियो शेफर्ड- 14 बॉल में फिफ्टी, आरसीबी के लिए आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ
वैभव सूर्यवंशी- 15 बॉल में फिफ्टी, राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2026 में चेन्नई के खिलाफ
सुनील नरेन- 15 बॉल में फिफ्टी, केकेआर के लिए आईपीएल 2017 में आरसीबी के खिलाफ
यूसुफ पठान- 15 बॉल में फिफ्टी, राजस्थान के लिए आईपीएल 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ

सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय हैं वैभव सूर्यवंशी 

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल यानी आईपीएल 2025 में सिर्फ 35 गेंद में शतक लगाया था. तब वह आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने थे. वैभव ने महज 14 साल की उम्र में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी. गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2025 में वैभव ने 7 छक्के और 9 चौके जड़े थे. इस मैच में वैभव ने 17 गेंद में फिफ्टी पूरी की थी. हालांकि, वह क्रिस गेल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे. आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड गेल के नाम है. गेल ने 30 गेंद में शतक लगाया है.   

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 30 Mar 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Vs Chennai Super Kings IPL Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 RR Vs CSK Vaibhav Sooryavanshi
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