हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRanji Trophy: दिवाली से पहले वैभव सूर्यवंशी का हुआ प्रमोशन, रणजी ट्रॉफी के लिए बने उपकप्तान

Ranji Trophy: दिवाली से पहले वैभव सूर्यवंशी का हुआ प्रमोशन, रणजी ट्रॉफी के लिए बने उपकप्तान

Vaibhav Suryavanshi Vice-Captain: वैभव सूर्यवंशी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं, अब उन्हें दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है. वह रणजी ट्रॉफी में बिहार क्रिकेट टीम के उपकप्तान नियुक्त हुए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 13 Oct 2025 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के बाद से हर जगह छाए हुए हैं, उन्होंने इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया में अपने ताबड़तोड़ खेल से सभी को प्रभावित किया. अब वह रणजी ट्रॉफी में भी छाने को तैयार है, लेकिन इस बार उन्हें इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. वह रणजी ट्रॉफी 2025-2026 सीजन के पहले दो राउंड के लिए बिहार क्रिकेट टीम के उपकप्तान नियुक्त हुए हैं.

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रविवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी और रणजी ट्रॉफी में टीम के शुरूआती 2 मैचों के लिए स्क्वाड का एलान किया. 15 प्लेयर्स की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी बतौर उपकप्तान चुने गए हैं. ये नियुक्ति टूर्नामेंट में टीम के मैच से 2 दिन पहले हुई, क्योंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) को बीसीसीआई के आदेश के बाद 2 सदस्यीय पैनल में शामिल होने के लिए तदर्थ आधार पर एक चयनकर्ता की नियुक्ति करने में देर हो गई थी.

शकिबुल गनि बने कप्तान

बिहार क्रिकेट टीम के कप्तान शकिबुल गनि को बनाया गया है. टीम रणजी ट्रॉफी में अपना पहला मैच बुधवार, 15 अक्टूबर से खेलेगी. ग्रुप स्टेज का ये मैच बिहार अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मोईन उल हक़ स्टेडियम में खेलेगी.

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए बिहार टीम

पियूष कुमार सिंह, भास्कर दुबे, शकिबुल गनि (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अर्णव किशोर, आयुष आनंद लोहरूका (विकेट कीपर), बिपिन सौरभ (विकेट कीपर), अमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार रहा वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन

सूर्यवंशी का प्रमोशन ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद हुआ, वह हाल ही में इंडिया अंडर-19 टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटे हैं. ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ पहले चार दिवसीय टेस्ट में उन्होंने 78 गेंदों में शतक जड़ा था. 3 पारियों में 133 रन बनाकर वह बहु-दिवसीय सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे.

इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड में भी शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने युवा वनडे मैचों में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया था. इस मैच में उन्होंने 143 रन बनाए थे. इंग्लैंड में 5 मैचों में उन्होंने 174.01 की स्ट्राइक रेट से 355 रन बनाए थे.

Published at : 13 Oct 2025 01:12 PM (IST)
Tags :
RANJI TROPHY Vaibhav Suryavanshi Bihar Cricket Team Ranji Trophy 2025-2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
ओटीटी
Baaghi 4 OTT Release: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
ओटीटी
Baaghi 4 OTT Release: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
विश्व
Afghanistan vs Indian Rupee: इस गरीब मुस्लिम मुल्क की करेंसी की कीमत भारतीय रुपए से ज्यादा, यहां कमाएंगे 1 लाख तो भारत में...
इस गरीब मुस्लिम मुल्क की करेंसी की कीमत भारतीय रुपए से ज्यादा, यहां कमाएंगे 1 लाख तो भारत में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
यूटिलिटी
Cyber Fraud: दिवाली सेल में न हो जाएं साइबर ठगी का शिकार, ऐसे करें असली और नकली वेबसाइट की पहचान
दिवाली सेल में न हो जाएं साइबर ठगी का शिकार, ऐसे करें असली और नकली वेबसाइट की पहचान
हेल्थ
Street Food Cancer Risk: कहीं बार-बार जले हुए तेल के समोसे तो नहीं खाते आप, जानें कितना बढ़ जाता है कैंसर का रिस्क
कहीं बार-बार जले हुए तेल के समोसे तो नहीं खाते आप, जानें कितना बढ़ जाता है कैंसर का रिस्क
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget