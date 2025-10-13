Ranji Trophy: दिवाली से पहले वैभव सूर्यवंशी का हुआ प्रमोशन, रणजी ट्रॉफी के लिए बने उपकप्तान
Vaibhav Suryavanshi Vice-Captain: वैभव सूर्यवंशी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं, अब उन्हें दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है. वह रणजी ट्रॉफी में बिहार क्रिकेट टीम के उपकप्तान नियुक्त हुए हैं.
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के बाद से हर जगह छाए हुए हैं, उन्होंने इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया में अपने ताबड़तोड़ खेल से सभी को प्रभावित किया. अब वह रणजी ट्रॉफी में भी छाने को तैयार है, लेकिन इस बार उन्हें इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. वह रणजी ट्रॉफी 2025-2026 सीजन के पहले दो राउंड के लिए बिहार क्रिकेट टीम के उपकप्तान नियुक्त हुए हैं.
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रविवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी और रणजी ट्रॉफी में टीम के शुरूआती 2 मैचों के लिए स्क्वाड का एलान किया. 15 प्लेयर्स की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी बतौर उपकप्तान चुने गए हैं. ये नियुक्ति टूर्नामेंट में टीम के मैच से 2 दिन पहले हुई, क्योंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) को बीसीसीआई के आदेश के बाद 2 सदस्यीय पैनल में शामिल होने के लिए तदर्थ आधार पर एक चयनकर्ता की नियुक्ति करने में देर हो गई थी.
शकिबुल गनि बने कप्तान
बिहार क्रिकेट टीम के कप्तान शकिबुल गनि को बनाया गया है. टीम रणजी ट्रॉफी में अपना पहला मैच बुधवार, 15 अक्टूबर से खेलेगी. ग्रुप स्टेज का ये मैच बिहार अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मोईन उल हक़ स्टेडियम में खेलेगी.
रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए बिहार टीम
पियूष कुमार सिंह, भास्कर दुबे, शकिबुल गनि (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अर्णव किशोर, आयुष आनंद लोहरूका (विकेट कीपर), बिपिन सौरभ (विकेट कीपर), अमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार.
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार रहा वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन
सूर्यवंशी का प्रमोशन ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद हुआ, वह हाल ही में इंडिया अंडर-19 टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटे हैं. ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ पहले चार दिवसीय टेस्ट में उन्होंने 78 गेंदों में शतक जड़ा था. 3 पारियों में 133 रन बनाकर वह बहु-दिवसीय सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे.
इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड में भी शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने युवा वनडे मैचों में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया था. इस मैच में उन्होंने 143 रन बनाए थे. इंग्लैंड में 5 मैचों में उन्होंने 174.01 की स्ट्राइक रेट से 355 रन बनाए थे.
