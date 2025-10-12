BCCI Decision Impact On Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी के हाथ से एक बड़ा मौका हाथ से निकल रहा है. वैभव को इस रणजी ट्रॉफी में बिहार टीम की तरफ से खेलने का मौका मिल सकता था, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) में सीनियर सेलेक्शन पैनल में तीन स्लॉट खाली हैं. इन पदों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसी की नियुक्ति नहीं की है. इन पदों पर जब तक BCCI नियुक्ति नहीं करती है, तब बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम चयन करने के लिए सेलेक्टर्स नहीं मिलेंगे और सेलेक्शन कमेटी में जब तक लोग ही नहीं होंगे, तब तक वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं किया जा सकता है.

BCCI नहीं ले रहा फैसला

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी ने बताया कि हमने BCCI से इन तीन खाली पदों को भरने के लिए निवेदन किया है. BCA के जनरल मैनेजर नीरज सिंह ने कहा कि 29 सितंबर को जनरल मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इस बात पर विचार किया गया, लेकिन हमारे पास समय काफी कम है. बीसीसीआई अगले 2-3 दिन में सेलेक्शन कमेटी में खाली पदों पर भर्ती कर सकती है.

वैभव सूर्यवंशी टीम से बाहर?

वैभव सूर्यवंशी पिछले एक साल से बेहकर फॉर्म में नजर आ रहे हैं. बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी का अगला सीजन 15 अक्टूबर के बाद से शुरू हो रहा है. बीसीए की सेलेक्शन कमेटी में तब तक भर्ती नहीं होती है तो वैभव सूर्यवंशी को इस बार रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका नहीं मिलेगा. वैभव ने अंडर-19 डेब्यू में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में 62 गेंदों में 104 रन बनाए थे. इसी के साथ वे भारत के लिए टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए. 14 साल की उम्र में ही वैभव ने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया और आईपीएल में भी वे 35 गेंदों में सेंचुरी ठोकर सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए.

यह भी पढ़ें

Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल