वैभव सूर्यवंशी का नाम तब पहली बार सुर्खियों में आया, जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ से अधिक की राशि के साथ खरीदा. तब उनके प्रदर्शन से ज्यादा उनकी उम्र की चर्चाएं हुई थी, वह मात्र 13 साल के थे. जब उन्हें आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला, वह 14 वर्ष के थे. उन्होंने डेब्यू सीजन में कई रिकॉर्ड बनाए, इसमें सबसे खास था टी20 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बनना. वैभव को अन्य बच्चों की तरफ एक समय पर पिज्जा बहुत पसंद था, लेकिन अपनी फिटनेस और क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसे खाना छोड़ दिया.

वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में बिहार के लिए खेलते हुए 190 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. वह लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे छोटी उम्र के बल्लेबाज बने, उन्होंने सबसे तेज 150 रन पूरे करने के मामले में एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा.

वैभव ने मात्र 84 गेंदों में 190 रन बनाए थे, इस रिकॉर्ड पारी में उन्होंने 15 छक्के और 16 चौके लगाए. उनके आलावा इस मैच में बिहार के कप्तान सकीबुल गनी (128) और आयुष आनंद (116) ने भी शतक लगाया था, जिसके दम पर बिहार ने 574 रनों का विशाल स्कोर बनाया. इस मैच को बिहार टीम 397 रनों से जीती थी.

वैभव सूर्यवंशी का फेवरेट है मटन-चिकन

मीडिया रिपोर्ट में वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच के हवाले से बताया गया कि वैभव सूर्यवंशी को मांसाहारी भोजन खासकर चिकेन और मटन बहुत पसंद है. उन्होंने बताया कि मटन उनका फेवरेट है, उसे वह बड़े चाव से खाते हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि वह पहले पिज्जा भी खाते थे, लेकिन फिटनेस और खेल के प्रति गंभीरता के कारण अब वह पिज्जा नहीं खाते हैं.

छोटी उम्र में मचा रखा है धमाल

क्रिकेट जगत में वैभव सूर्यवंशी छाए हुए हैं. आईपीएल, अंडर-19, लिस्ट ए आदि सभी फॉर्मेट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. टॉप आर्डर बल्लेबाज ने 8 फर्स्ट क्लास मैचों में 207 रन बनाए हैं. लिस्ट ए के 7 मैचों में उन्होंने 322 रन बनाए हैं. आईपीएल की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए पहले संस्करण में उन्होंने 7 पारियों में 252 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 206.55 का रहा.