हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफिर चला वैभव सूर्यवंशी का जादू, वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ दिया तूफानी अर्धशतक

फिर चला वैभव सूर्यवंशी का जादू, वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ दिया तूफानी अर्धशतक

Vaibhav Suryavanshi Stats: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-6 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दमदार अर्धशतकीय पारी खेली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Jan 2026 03:15 PM (IST)
2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप में मंगलवार को भारत और जिम्बाब्वे का मैच खेला गया. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने फिर से दमदार अर्धशतक ठोक दिया है. यह भारतीय टीम का सुपर-6 का पहला मुकाबला है. 14 वर्षीय वैभव ने अपनी 52 रनों की ताबड़तोड़ पारी में 4 चौके और इतने ही छक्के लगाए.

वैभव सूर्यवंशी बहुत शानदार लय में चल रहे हैं. ये अंडर-19 वर्ल्ड कप के मौजूदा संस्करण में उनकी तीसरी अर्धशतकीय पारी रही. दुर्भाग्यवश वो इसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए. वैभव जब आउट हुए, तब टीम इंडिया ने 101 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवाया.

24 गेंदों में ठोका पचासा

वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 24 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर ली थी. उन्होंने मुकाबले में 30 गेंद खेलकर 52 रन बनाए. वैभव अभी तक अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में पांच पारियों में तीन अर्धशतक समेत 218 रन बना चुके हैं.

टीम इंडिया पहले 10 ओवर में ही 99 रन बना चुकी थी, लेकिन 11वें ओवर में टाटेंडा चिमूगोरो ने कप्तान आयुष म्हात्रे और फिर वैभव सूर्यवंशी को उसी ओवर में आउट कर दिया. म्हात्रे ने 21 रन बनाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी 52 रन बनाकर आउट हो गए.  वैभव के साथ आरोन जॉर्ज ने मिलकर टीम इंडिया को तेजतर्रार शुरुआत दिलाई. उनके बीच पहले विकेट के लिए 25 गेंद में 44 रनों की पार्टनरशिप हुई.

अभी तक भारतीय टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में अजेय रही है. उसने अपने तीनों मैच जीतकर ग्रुप B में टॉप करते हुए सुपर-6 चरण में जगह बनाई थी. ग्रुप B के मैचों में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और यूएसए की टीम को धूल चटाई थी.

आपको बताते चलें कि भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने पांच बार विश्व चैंपियन बनकर ट्रॉफी जीती है. इस सूची में दूसरे स्थान ऑस्ट्रेलिया है, जो 4 बार अंडर-19 लेवल पर विश्व विजेता बनी है.

T20 World Cup 2026 Squad: भारत से पाकिस्तान तक, इन टीमों ने किया स्क्वाड का ऐलान, एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

Published at : 27 Jan 2026 03:08 PM (IST)
U19 WORLD CUP Vaibhav Suryavanshi Under 19 World Cup 2026 IND U19 Vs ZIM U19
