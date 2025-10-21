Diwali Celebration: वैभव सूर्यवंशी ने पटाखे फोड़ मचाया धूम धड़ाका, दिवाली सेलिब्रेशन का वीडियो हुआ वायरल
Vaibhav Suryavanshi Diwali Celebration: भारत के स्टार क्रिकेटर 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का वीडियो सामने आया है, जिन्हें पटाखे फोड़ते देखा गया. उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.
पूरे भारतवर्ष में दिवाली का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया. इसी बीच भारत के स्टार क्रिकेटर 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का वीडियो सामने आया है, जिन्हें पटाखे फोड़ते देखा गया है. वैभव हाल ही में बिहार की उस टीम का हिस्सा रहे, जिसने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के अपने पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश को पारी और 165 रनों के विशाल अंतर से हराया था. वैभव उस मैच की एक पारी में सिर्फ 14 रन बना सके थे.
IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप साझा किया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी खूब मस्ती करते दिख रहे हैं. वैभव रॉकेट छोड़ते दिख रहे हैं और बॉम्ब की बत्ती को आग लगाते ही दौड़ पड़े. वैभव के इस वीडियो पर लोग जमकर प्यार भरे कमेन्ट भी कर रहे हैं.
जिया हो बिहार के लाला...
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में खूब सारे फैंस वैभव सूर्यवंशी का समर्थन करने पहुंचे थे. कुछ लोगों ने उनके सपोर्ट में नारे लगाए, 'जिया हो बिहार के लाला.' स्टेडियम में फैंस तब खुशी से झूम उठे जब वैभव ने भी उनकी ओर हाथ दिखा कर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया. अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 रन बना पाए थे, लेकिन पूरे मैच के दौरान आकर्षण का केंद्र बने रहे.
वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल अपना रणजी डेब्यू किया था और पिछले सीजन सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना पहला मैच खेल, वैभव सबसे कम उम्र में IPL डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बने थे. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 7 मैचों में 252 रन बनाए थे. सीजन में उनका स्ट्राइक रेट 206 से भी ज्यादा का रहा था.
