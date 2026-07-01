हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia Playing XI: वैभव सूर्यवंशी IN, संजू सैमसन OUT; IND vs ENG 1st T20 के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी प्लेइंग 11

India Playing XI: वैभव सूर्यवंशी IN, संजू सैमसन OUT; IND vs ENG 1st T20 के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी प्लेइंग 11

India Playing XI vs England T20: जिस पूर्व क्रिकेटर ने पिछली सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को संभावित प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया था, उन्होंने भी माना कि अब 15 वर्षीय बल्लेबाज के डेब्यू का समय आ गया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 01 Jul 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 आज रिवरसाइड ग्राउंड पर होगा, जिसके लिए होने वाले टॉस पर पूरी दुनिया की नजर होगी. फैंस वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में देखना चाहते हैं, इनमें अब वो पूर्व खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ हुई सीरीज के लिए अपनी संभावित में वैभव को शामिल नहीं किया था. अब वो मानते हैं कि 15 वर्षीय इस धाकड़ बल्लेबाज को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में खिलाना चाहिए.

पांचों मैच खिलाओ- आकाश चोपड़ा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग 11 पर बात की. उन्होंने कहा, "अब तो वैभव सूर्यवंशी को खिलाना ही पड़ेगा. सवाल था कि वैभव को कब खिलाना चाहिए, मैं कह रहा हूं अब समय आ गया है. उसे 5 के 5 मैच खिलाओ, आप इनकी शुरुआत करवा दीजिए.

उन्होंने आगे कहा, "इसकी मुख्य वजह ये है कि आयरलैंड में जो हुआ, उसके बाद बदलाव जरुरी हो जाते हैं. हां हम वर्ल्ड चैंपियन है, लगातार कई ट्रॉफी जीती हैं लेकिन लगातार ही 2 मैच आयरलैंड से हार भी गए हैं. ये काफी है आपको झकझोर कर रखने के लिए, तो ये रही मेरी 11."

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, आज IND vs ENG पहले टी20 में डेब्यू पक्का?

संजू सैमसन को किया बाहर

आकाश चोपड़ा ने ओपनिंग जोड़ी के रूप में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को चुना, उन्होंने तीसरे स्थान पर ईशान किशन को रखा. उन्होंने अपनी संभावित प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को बाहर किया.

हालांकि उन्होंने सीरीज में टॉप बल्लेबाजों के रोटेशन की बात कहते हुए कहा, "टी20  वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहने वाले को नहीं खिलाना थोड़ी सी तो नाइंसाफी होगी, क्या 2 असफलता के बाद बाहर कर देंगे क्या? अभिषेक, सैमसन और ईशान को रोटेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना दीजिए. इन तीनों को बोल दीजिए कि आपमें से किसी को सभी 5 मैच खेलने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम युवा वैभव को मौका देना चाहते हैं."

यह भी पढ़ें- भारत बनाम इंग्लैंड पहले T20 का LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल, कितने बजे शुरू होगा मैच? वैभव सूर्यवंशी का होगा डेब्यू?

IND vs ENG 1st T20 के लिए आकाश चोपड़ा की इलेवन

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
India Playing 11 IND Vs ENG 1st T20 India Vs England 1st T20 SANJU SAMSON IND Vs ENG Playing 11 Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
India Playing XI: वैभव सूर्यवंशी IN, संजू सैमसन OUT; IND vs ENG 1st T20 के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी प्लेइंग 11
वैभव सूर्यवंशी IN, संजू सैमसन OUT; IND vs ENG 1st T20 के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी प्लेइंग 11
क्रिकेट
IND vs ENG: ‘हमने पूरी रणनीति बना ली है…’, वैभव सूर्यवंशी को लेकर हैरी ब्रूक का बड़ा बयान
IND vs ENG: ‘हमने पूरी रणनीति बना ली है…’, वैभव सूर्यवंशी को लेकर हैरी ब्रूक का बड़ा बयान
क्रिकेट
Shreyas Iyer Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी पर बयान दे बुरी तरह फंसे श्रेयस अय्यर, फैन्स ने खूब कोसा
वैभव सूर्यवंशी पर बयान दे बुरी तरह फंसे श्रेयस अय्यर, फैन्स ने खूब कोसा
क्रिकेट
IND vs ENG: टी20 में इंग्लैंड पर भारत का दबदबा, इंग्लिश धरती पर किस टीम का रिकॉर्ड बेहतर?
IND vs ENG: टी20 में इंग्लैंड पर भारत का दबदबा, इंग्लिश धरती पर किस टीम का रिकॉर्ड बेहतर?
Advertisement

वीडियोज

Champat Rai का बड़ा खुलासा
Kejriwal का बड़ा ऐलान, क्या होगा खुलासा?
Akhilesh Yadav का 53वां जन्मदिन आज, SP कार्यकर्ताओं ने ऐसे मनाया जश्न
POK में नेता की गिरफ्तारी से भड़का गुस्सा
क्या Champat Rai होंगे आरोपी नंबर 9?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
VB-G RAMG Act 2025: मजदूरों की लगी लॉटरी! अब इससे कम नहीं मिलेगी दिहाड़ी, केंद्र सरकार ने आज से लागू कर दिया एक्ट
मजदूरों की लगी लॉटरी! अब इससे कम नहीं मिलेगी दिहाड़ी, केंद्र सरकार ने आज से लागू कर दिया एक्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Case Live: राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, मेदांता में भर्ती
Live: राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, मेदांता में भर्ती
ओटीटी
धोखेबाज निकले गोविंदा? बीवी सुनीता आहूजा ने फिर लगाये आरोप, बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
क्या बीवी सुनीता को अब भी धोखा दे रहे हैं गोविंदा? स्टार वाइफ बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
स्पोर्ट्स
IND vs ENG: ‘हमने पूरी रणनीति बना ली है…’, वैभव सूर्यवंशी को लेकर हैरी ब्रूक का बड़ा बयान
IND vs ENG: ‘हमने पूरी रणनीति बना ली है…’, वैभव सूर्यवंशी को लेकर हैरी ब्रूक का बड़ा बयान
इंडिया
Migration Partnership: भारत ने 26 देशों से ताबड़तोड़ कर डाले 28 समझौते, जयशंकर ने बताया इंडिया का असली प्लान
भारत ने 26 देशों से ताबड़तोड़ कर डाले 28 समझौते, जयशंकर ने बताया इंडिया का असली प्लान
विश्व
Explained: जहां 80% घरों में AC नहीं, वही यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनर बाजार क्यों बन रहा?
जहां 80% घरों में AC नहीं, वही यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनर बाजार क्यों बन रहा?
टेक्नोलॉजी
अब आईफोन खरीदना भी हुआ महंगा, यहां हो चुकी है कीमत बढ़ने की शुरुआत
अब आईफोन खरीदना भी हुआ महंगा, यहां हो चुकी है कीमत बढ़ने की शुरुआत
हेल्थ
Mini Stroke: मौत के करीब ले जाएगी रातभर जागने की आदत, बढ़ रहा मिनी स्ट्रोक का खतरा, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
मौत के करीब ले जाएगी रातभर जागने की आदत, बढ़ रहा मिनी स्ट्रोक का खतरा, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget