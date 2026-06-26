आज भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमें बेलफास्ट के काउंटी ग्राउंड में भिड़ेंगी. इस मुकाबले से पहले हर किसी के मन में एक ही सवाल है, और वो यह कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा? हर कोई चाहता है कि वैभव देश के लिए खेले. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद भारत की टी20 टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक के बयान से ऐसे ही संकेत मिले हैं.

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के आगाज से पहले सितांशु कोटक का कहना है कि सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए टीम मैनजमेंट किसी को ड्रॉप नहीं करेगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के बैटिंग कोच ने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें खुद की काबिलियत दिखाने के पर्याप्त मौके मिलेंगे. हालांकि, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उन्हें मौका देने के लिए हमें किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर कर देना चाहिए जो पहले से ही रन बना रहा हो. यह भी सही नहीं होगा."

बैटिंग कोच ने आगे कहा, "जाहिर है कि यह टीम मैनेजमेंट पर निर्भर करता है. हम इस मैच में क्या करने का प्लान बनाते हैं. यह एक अलग बात है. मुझे लगता है कि किसी को मौका देने और किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ गलत करने के बीच बहुत बारीख लाइन होती है."

भारत और आयरलैंड के पहले टी20 मैच की जरूरी डिटेल्स

टॉस का समय - भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे

मैच शुरू होने का समय - भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे

टीवी पर किस चैनल पर आएगा मैच? - सोनी स्पोर्ट्स

मोबाइल पर कहां देखें मैच? - सोनी लिव एप्प

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