हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: वैभव सूर्यवंशी के सिक्स ने तोड़ी पानी की पाइप लाइन, वायरल वीडियो ने मचाई धूम

Watch: वैभव सूर्यवंशी के सिक्स ने तोड़ी पानी की पाइप लाइन, वायरल वीडियो ने मचाई धूम

Vaibhav Suryavanshi Breaks Water Pipe: वैभव सूर्यवंशी अभी राजस्थान रॉयल्स टीम के साथ जुड़े हैं. अभ्यास के दौरान उनके एक शॉट के कारण पाइप लाइन ही फूट गई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Feb 2026 08:23 PM (IST)
Preferred Sources

Vaibhav Suryavanshi Breaks Water Pipe: सामने चाहे कितना भी धुरंधर गेंदबाज क्यों नया हो, वैभव सूर्यवंशी का बल्ला सबकी बराबर धुनाई करता है. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन अभी काफी दूर है, लेकिन वैभव समेत राजस्थान रॉयल्स के कई खिलाड़ियों ने अभी से जमकर अभ्यास करना शुरू कर दिया है. अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वैभव ने ऐसा शॉट लगाया कि पानी का पाइप ही फूट गया.

राजस्थान रॉयल्स टीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है. वैभव ने अभ्यास करते समय ऐसा जानदार पुल शॉट लगाया कि गेंद लगने के कारण पाइपलाइन ही फट गई. पाइपलाइन टूटने की वजह से पानी बहने लगा था.

वैभव सूर्यवंशी पिछले दिनों दसवीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम नया देने के कारण चर्चा में रहे हैं. फिलहाल वैभव राजस्थान रॉयल्स टीम के साथ हैं और IPL 2026 की तैयारियों में व्यस्त हैं. एक मीडिया चैनल के हवाले से उनके पिता, संजीव ने बताया कि वैभव इस साल क्रिकेट प्रैक्टिस में व्यस्त रहने के कारण बोर्ड की परीक्षा नहीं देंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajasthan Royals (@rajasthanroyals)

अंडर-19 वर्ल्ड कप में किया था धमाकेदार प्रदर्शन

भारतीय टीम ने कुछ दिन पहले ही अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है. इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की यादगार और ऐतिहासिक पारी खेली थी. उस वर्ल्ड कप में वैभव ने कुल 439 रन बनाए थे और पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर रहे.

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. पिछले साल ही वैभव ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अपना आईपीएल डेब्यू किया था, जहां उन्होंने केवल 7 मैचों में 252 रन बनाए थे. पूरे सीजन में वो 206.56 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेले.

यह भी पढ़ें:

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को घर में घुसकर रौंदा, खूब गरजा कप्तान सिकंदर रजा का बल्ला, टी20 वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Vaibhav Suryavanshi Vaibhav Suryavanshi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Watch: वैभव सूर्यवंशी के सिक्स ने तोड़ी पानी की पाइप लाइन, वायरल वीडियो ने मचाई धूम
वैभव सूर्यवंशी के सिक्स ने तोड़ी पानी की पाइप लाइन, वायरल वीडियो ने मचाई धूम
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास, श्रीलंका को हराकर बना दिया महारिकॉर्ड; जानें 
टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास, श्रीलंका को हराकर बना दिया महारिकॉर्ड
क्रिकेट
जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को घर में घुसकर रौंदा, खूब गरजा कप्तान सिकंदर रजा का बल्ला, टी20 वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक
जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को घर में घुसकर रौंदा, खूब गरजा कप्तान सिकंदर रजा का बल्ला, टी20 वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक
क्रिकेट
मैच 'ड्रॉ' होने के बावजूद फाइनल में पहुंची केएल राहुल की टीम, जानें किस नियम के तहत हुआ कमाल
मैच 'ड्रॉ' होने के बावजूद फाइनल में पहुंची केएल राहुल की टीम, जानें कैसे
Advertisement

वीडियोज

Galgotias University Controversy: बेशर्म गलगोटिया का दूसरा कांड VIRAL | ABPLIVE
Cash vs Digital India: क्या Tax के डर की वजह से बढ़ रहा है Cash Circulation? | Paisa Live
GIFT City में Dollar Listing की शुरुआत: XED IPO से भारत का Global Financial कदम | Paisa Live
BPCL ने पहली बार Venezuela से तेल खरीदा, Energy Diplomacy का बड़ा कदम | Paisa Live
Galgotias की VIRAL PROFESSOR... Neha Singh के बारे में जानें सब कुछ | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तेहरान पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका, F-22 और F-35 फाइटर जेट्स से कर दी घेराबंदी, ईरान ने जारी किया NOTAM
तेहरान पर हमला करने की तैयारी में यूएस, F-22 और F-35 से कर दी घेराबंदी, ईरान ने जारी किया NOTAM
बिहार
'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी
'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास, श्रीलंका को हराकर बना दिया महारिकॉर्ड; जानें 
टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास, श्रीलंका को हराकर बना दिया महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget