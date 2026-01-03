2026 के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी का नहीं चला बल्ला, फिर भी तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड

2026 के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी का नहीं चला बल्ला, फिर भी तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड
Vaibhav Suryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 के पहले मैच में ही इतिहास रच दिया, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. हालांकि उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए.
वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 के अपने पहले ही मैच में बड़ी उपलब्धि हासिल की, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी के 19 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त किया. भारतीय अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच यूथ वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसमें वैभव कप्तान हैं. शनिवार को हुए पहले मुकाबले में वैभव बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए, वह सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए.
भारत अंडर-19 बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 पहला यूथ वनडे बेनोनी में खेला गया. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, कप्तान वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए. आरोन जॉर्ज 5, वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू 21-21 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद हरवंश पंगालिया ने 93 और आरएस अम्ब्रीश ने 65 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत का स्कोर 300 पार (301) पहुंचने में महत्वपूर्ण रोल निभाया.
वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड
बेशक वैभव सूर्यवंशी साल के पहले मैच में 11 ही रन बना पाए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वैभव अब यूथ वनडे में कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, वह 14 साल 282 दिन के हैं. ये रिकॉर्ड पिछले 19 सालों से पाकिस्तान के अहमद शहजाद के नाम था.
वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय अंडर-19 के किसी भी फॉर्मेट में 16 साल से कम उम्र में कप्तानी करने वाले भी पहले भारतीय बन गए हैं. बता दें कि कप्तान आयुष म्हात्रे और उपकप्तान विहान मल्होत्रा चोटिल हैं, इस कारण से वैभव को कप्तानी करने का मौका मिला. आयुष और विहान, दो नॉन ही अंडर-19 वर्ल्ड कप से वापसी करेंगे. वर्ल्ड कप 15 जनवरी से शुरू होगा, जिसका आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा.
भारत अंडर-19 बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 दूसरा यूथ वनडे मैच 5 जनवरी को खेला जाएगा. सीरीज का आखिरी मुकाबला 7 जनवरी को होगा. सभी मैच बेनोनी में होंगे.
हर फॉर्मेट में धूम मचा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण में अपने पहले ही मैच में 190 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली थी. बिहार के इस बल्लेबाज ने इस पारी लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने के मामले में एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था. इस पारी में उन्होंने 15 छक्के जड़े, जो लिस्ट ए में किसी भी भारतीय द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं.
इससे पहले वैभव ने अंडर-19 और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने आईपीएल में गुजरात के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाया था. ये आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है, पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं. बता दें कि आईसीसी नियमों के अनुसार वैभव सूर्यवंशी अभी 3 महीने तक नेशनल टीम में नहीं चुने जा सकते. नियम के अनुसार नेशनल टीम में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है.
