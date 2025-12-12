Vaibhav Suryavanshi: एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही. दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेले गए पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने धमाका कर दिया. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टूर्नामेंट में बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. टी20 फॉर्मेट में लगातार आग उगलने के बाद अब इस युवा बल्लेबाज ने वनडे फॉर्मेट में भी अपनी बल्लेबाजी का दम दिखा दिया और UAE के खिलाफ तूफानी शतक ठोक दिया.

संभली शुरुआत, फिर बढ़ा तूफान

भारत की पारी की शुरुआत करने उतरे वैभव ने शुरुआत में हालात को भांपते हुए स्ट्राइक रोटेट की. उसके बाद जैसे ही वह क्रीज पर सेट हुए, उन्होंने अपने क्लासिक शॉट्स और पावर-हिटिंग का जलवा दिखाना शुरू कर दिया. केवल 30 गेंदों पर अर्धशतक और उसके बाद गियर बदलकर सिर्फ 56 गेंदों में रोमांचक शतक. इस पारी ने बता दिया कि क्यों वैभव को भारत का अगला बड़ा स्टार माना जा रहा है.

उनकी पारी में 5 चौके और 9 छक्के शामिल थे, जो UAE के गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे. खास बात यह रही कि वैभव को UAE ने दो जीवनदान दिए. पहला 28 रन पर और दूसरा 85 रन पर. इस युवा बल्लेबाज ने दोनों मौकों का पूरा फायदा उठाकर शतक में बदल दिया.

राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी दिखा चुके हैं कमाल

इस शतक के बाद वैभव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कितने शानदार फॉर्म में हैं. कुछ दिन पहले ही खेले गए राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में उन्होंने UAE के खिलाफ 42 गेंदों पर 144 रन की धमाकेदार पारी खेली थी. उस मैच में उन्होंने 15 छक्के और 11 चौके उड़ाए थे और सिर्फ 32 गेंदों में शतक पूरा किया था. वैभव सूर्यवंशी की पावर-हिटिंग, मैच समझ और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें भविष्य का बड़ा खिलाड़ी बना सकती है.



