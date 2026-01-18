Vaibhav Suryavanshi Net Worth: वैभव सूर्यवंशी के पास कितना पैसा? BCCI और IPL से कर लेते हैं मोटी कमाई
Vaibhav Suryavanshi Net Worth: वैभव सूर्यवंशी लीग क्रिकेट से लेकर U-19 टूर्नामेंट्स में धूम मचा चुके हैं. उनकी आईपीएल सैलरी तो अधिकतर फैंस जानते हैं, क्या आपको पता है BCCI उन्हें कितनी सैलरी देता है?
वैभव सूर्यवंशी भविष्य के सितारे हैं, हालांकि इंटरनेशनल में कदम रखने से पहले ही वह हर जगह छा चुके हैं. आईपीएल में वह अपनी उम्र के कारण चर्चा में आए थे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने जब उन्हें खरीदा था तो वह सिर्फ 13 साल के थे. पिछले संस्करण में उन्होंने आईपीएल डेब्यू किया और पहले ही सीजन 35 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया. अंडर-19 क्रिकेट में भी उनका बल्ला जमकर बोल रहा है. क्या आप जानते हो बीसीसीआई से उन्हें कितनी सैलरी मिलती है? जानिए 14 वर्षीय ये क्रिकेटर कितने अमीर हैं.
अंडर-19 एशिया कप, इंग्लैंड ए और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ कई रिकॉर्ड बना चुके वैभव सूर्यवंशी अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं. बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने महत्वपूर्ण अर्धशतक लगाया था. उन्होंने 67 गेंदों में 3 छक्के और 6 चौकों के साथ 72 रन बनाए, ये पारी तब आई जब भारत के 3 विकेट 53 के स्कोर पर गिर गए थे.
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल सैलरी
राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को पिछले आईपीएल संस्करण के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा था. तब कई फ्रेंचाइजियों ने वैभव के खेल को नहीं देखा था, नहीं तो उनका प्राइस और भी ज्यादा जाता. यकीनन भविष्य में उनका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन आईपीएल 2026 में भी उनका यही प्राइस है.
वैभव सूर्यवंशी को BCCI से कितनी सैलरी मिलती है?
रिपोर्ट के अनुसार अंडर-19 क्रिकेटर्स को बीसीसीआई प्रति मैच के हिसाब से सैलरी देता है. मैच की प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले खिलाड़ी को प्रति मैच 20 हजार रुपये मिलते हैं. रिजर्व प्लेयर्स को प्रति मैच 10 हजार रुपये मिलते हैं. किसी टूर्नामेंट के जीतने पर अलग से प्राइज मनी मिलती है. जैसे भारतीय अंडर-19 टीम ने 2022 में अपना आखिरी अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था, तब हर खिलाड़ी को 40 लाख रुपये अलग से मिले थे.
इसके आलावा वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी में प्रति दिन के हिसाब से 40 हजार रुपये सैलरी मिली थी. यानी एक रणजी मैच के उन्हें 1 लाख 60 हजार रुपये मिले. बता दें कि वैभव ने अपने करियर में 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, इसमें उन्होंने 207 रन बनाए हैं.
वैभव सूर्यवंशी नेटवर्थ
वैभव सूर्यवंशी की कुल नेटवर्थ करीब ढाई करोड़ रुपये (2,50,00,000) है.
