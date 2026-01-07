हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND U19 vs SA U19: 227 की ओपनिंग साझेदारी, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी शतक, तीसरे वनडे में भारत ने बना डाले 393 रन

IND U19 vs SA U19 3rd Youth ODI: वैभव सूर्यवंशी (118) और आरोन जॉर्ज (127) की शतकीय पारी से भारतीय अंडर-19 टीम ने तीसरे यूथ वनडे में दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 394 का लक्ष्य रखा.

By : शिवम | Updated at : 07 Jan 2026 05:20 PM (IST)
भारतीय अंडर-19 टीम ने दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ तीसरे यूथ वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट पर 393 रन बनाए. भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक जड़कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. वैभव सूर्यवंशी ने 74 गेंदों में 127 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. आरोन जॉर्ज  ने 106 गेंदों में 118 रन बनाए.

दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की. आरोन जहां संभलकर खेल रहे थे तो वहीं वैभव ने अपने अंदाज में विस्फोटक शुरुआत की. दोनों ने पहले विकेट के लिए 227 रनों की साझेदारी की. भारत को पहला झटका वैभव के रूप में लगा, वह 26वें ओवर में 127 रन बनाकर आउट हुए.

Published at : 07 Jan 2026 05:11 PM (IST)
