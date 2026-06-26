वैभव सूर्यवंशी आज भारत के लिए रचेंगे इतिहास, लेकिन नहीं बना पाएंगे टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड

आज से भारत और आयरलैंड की टी20 सीरीज शुरू हो रही है. पहला मैच बेलफास्ट में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा. सबकी नजरें टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर होंगी, क्योंकि आज 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.

वैभव सूर्यवंशी आज खेलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे, लेकिन फिर भी वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक जाएंगे. दरअसल कई खिलाड़ी उनसे भी कम उम्र में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.

भारत के लिए नया रिकॉर्ड बनाएंगे

सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू करने वाले भारतीय अभी सचिन तेंदुलकर हैं. उन्होंने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल 205 दिन की उम्र में टीम इंडिया के लिए सबसे पहला मैच खेला था. आज वैभव सूर्यवंशी भारतीय प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनते हैं, तो 15 साल 91 दिन की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. वैभव सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय बन जाएंगे.

नहीं बना पाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी के पास मौका होगा कि वे 15 साल 91 दिन की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलें. मगर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे 9 खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इससे भी कम उम्र में अपना पहला मैच खेला था. हालांकि इन 9 खिलाड़ियों में एक भी ऐसा नहीं है, जो किसी ICC की फुल मेंबरशिप वाले देश के लिए खेलता हो.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड रोमानिया के मारियन घेरासिम के नाम है, जिन्होंने 14 साल 16 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला था. टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर हैं, जिन्होंने 18 साल 80 दिन की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेला था. आज वैभव उनका रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर सकते हैं.

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